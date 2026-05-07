Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу

У фіналі плейоф команда Плотницького перемогла «Лубе Чівітанову» у трьох матчах.

Українець Олег Плотницький у складі «Перуджі» став чемпіоном Італії з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Як «Перуджа» Плотницького перемогла в чемпіонаті Італії

У регулярному чемпіонаті «Перуджа» посіла перше місце, здобувши 20 перемог у 22 матчах. На старті плейоф команда Плотницького пройшла «Монцу» (3:0 у серії), а у півфіналі також у трьох поєдинках переграла «П'яченцу».

Суперником команди українця у фіналі стала «Лубе Чівітанова». Вирішальну серію у боротьбі за титул «Перуджа» також змогла закрити у трьох матчах. Перший поєдинок команда Плотницького закрила з рахунком 3:0, тоді як у другій переграла команду у чотирьох сетах.

На старті першого сету третього матчу фінальної серії «Лубе Чівітанова» змогла вийти вперед та у підсумку здобути перемогу на більше-менше 27:25. Проте вже в наступній партії «Перуджа» відновила паритет в зустрічі, вигравши партію з рахунком 26:24.

Після цього команда українця закрила третій сет з рахунком 25:22, а в четвертому здобула перемогу – 25:20.

Здобутки Плотницького в «Перуджі»

«Перуджа» втретє у своїй історії стала чемпіоном Італії з волейболу. Перед сезоном 2025/26 команда двічі завершувала чемпіонат із трофеєм – у 2017 і 2024 роках.

Для Плотницького це друге золото чемпіонату Італії в кар'єрі. Єдиний раз українець вигравав титул у сезоні 2023/24. При цьому для Олега це був вже четвертий фінал: у 2021 та 2022 роках команда українця програвала у фіналах та ставала срібним призером.

Плотницький із «Перуджею» здобув третю поспіль нагороду у чемпіонаті Італії з волейболу. Після золота у 2024-му команда українця здобула бронзу Суперліги у сезоні 2024/25.

Також «Перуджа» побореться за перемогу у Лізі чемпіонів з волейболу. 16-17 травня команда українця візьме участь у Фіналі чотирьох турніру, де спершу зустрінеться проти «Проєкта Варшави» іншого українця, Юрія Семенюка.

Нагадаємо, що раніше Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України з волейболу.