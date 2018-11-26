Одна з найуспішніших команд Формули-2 Russian Time припинила існування



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Артем Маркелов

Найближчим часом очікується оголошення нових власників стайні

Одна з найуспішніших команд Формули-2 Russian Time припинила існування після завершення сезону в Абу-Дабі.

Команду Russian Time було засновано у 2013 році. У перший же сезон в GP2 вона виграла командний залік і повторила цей успіх у 2017-му, коли серію було перейменовано на Формулу-2.

З моменту заснування стайні її гонщики - Сем Бьорд, Мітч Еванс, Том Ділманн, Лука Гіотто, Артем Маркелов і Тадасуке Макіно - здобули 20 перемог у GP2 і Формулі-2.

Цього сезону Маркелов виграв три гонки - на п’ятий рік участі в цій серії, а в Монці його напарник Макіно здобув перемогу у свій дебютний сезон.

За даними Motorsport.com команда візьме участь у післясезонних тестах Формули-2, що розпочнуться вже у четвер на трасі Яс-Маріна, під новою назвою.

Найближчим часом очікується оголошення нових власників стайні.

Чинне керівництво Russian Time ухиляється від коментарів щодо продажу команди та її нових власників.

Джерело: ua.Motorsport.com