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    Одна з найуспішніших команд Формули-2 Russian Time припинила існування

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    Артем Маркелов - Одна з найуспішніших команд Формули-2 Russian Time припинила існування
    Артем Маркелов

    Найближчим часом очікується оголошення нових власників стайні

    Одна з найуспішніших команд Формули-2 Russian Time припинила існування після завершення сезону в Абу-Дабі.

    Команду Russian Time було засновано у 2013 році. У перший же сезон в GP2 вона виграла командний залік і повторила цей успіх у 2017-му, коли серію було перейменовано на Формулу-2.

    З моменту заснування стайні її гонщики - Сем Бьорд, Мітч Еванс, Том Ділманн, Лука Гіотто, Артем Маркелов і Тадасуке Макіно - здобули 20 перемог у GP2 і Формулі-2.

    Цього сезону Маркелов виграв три гонки - на п’ятий рік участі в цій серії, а в Монці його напарник Макіно здобув перемогу у свій дебютний сезон.

    За даними Motorsport.com команда візьме участь у післясезонних тестах Формули-2, що розпочнуться вже у четвер на трасі Яс-Маріна, під новою назвою.

    Найближчим часом очікується оголошення нових власників стайні.

    Чинне керівництво Russian Time ухиляється від коментарів щодо продажу команди та її нових власників.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт
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