Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»

Нападник демонструє неабияку результативність після переїзду в Іспанію

Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе вдруге поспіль забив понад 40 голів за сезон і став першим із таким досягненням у футболці «вершкових». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Stats Foot.

Напередодні француз оформив гол у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії» (3:4). Тепер в активі Мбаппе 40 м'ячів у нинішній кампанії. У попередній він 44 рази розписався у воротах суперників.

Мбаппе перевершив знакових фігур минулого «вершкових». Зокрема, португалець Кріштіану Роналду оформив «лише» 33 голи в усіх турнірах у перший сезон на Бернабеу, бразилець Роналдо – 30 м'ячів, а француз Бензема – взагалі дев'ять голів.

Водночас результативність нападник поки слабко корелюється з трофеями. Мадридці в минулому сезоні завоювали лише Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА. Натомість в нинішньому «Реал» програв фінал Суперкубка Іспанії, вилетів із Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, а в Ла Лізі зберігає лише математичні шанси на титул.

До слова, капітан «Реала» Дані Карвахаль незадоволений браком ігрового часу в сезоні. Іспанець важко сприймає втрату важливості в роздягальні. Оборонець переконаний, що здатен приносити користь «вершковим» навіть у 34 роки.

Нагадаємо, хавбек «Реала» Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля. Він став наймолодшим гравцем мадридців у чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. У день поєдинку вихованцю було 18 років 247 днів.