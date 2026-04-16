Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»

Антон Федорців
Антон Федорців
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»
Кіліан Мбаппе продемонстрував неабияку результативність
фото: EFE

Нападник демонструє неабияку результативність після переїзду в Іспанію

Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе вдруге поспіль забив понад 40 голів за сезон і став першим із таким досягненням у футболці «вершкових». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Stats Foot.

Напередодні француз оформив гол у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії» (3:4). Тепер в активі Мбаппе 40 м'ячів у нинішній кампанії. У попередній він 44 рази розписався у воротах суперників.

Мбаппе перевершив знакових фігур минулого «вершкових». Зокрема, португалець Кріштіану Роналду оформив «лише» 33 голи в усіх турнірах у перший сезон на Бернабеу, бразилець Роналдо – 30 м'ячів, а француз Бензема – взагалі дев'ять голів.

Водночас результативність нападник поки слабко корелюється з трофеями. Мадридці в минулому сезоні завоювали лише Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА. Натомість в нинішньому «Реал» програв фінал Суперкубка Іспанії, вилетів із Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, а в Ла Лізі зберігає лише математичні шанси на титул.

До слова, капітан «Реала» Дані Карвахаль незадоволений браком ігрового часу в сезоні. Іспанець важко сприймає втрату важливості в роздягальні. Оборонець переконаний, що здатен приносити користь «вершковим» навіть у 34 роки.

Нагадаємо, хавбек «Реала» Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля. Він став наймолодшим гравцем мадридців у чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. У день поєдинку вихованцю було 18 років 247 днів.

Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
