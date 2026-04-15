Пішов з життя легендарний ексгравець «Реала»

Сантамарія з 1957 по 1966 рік був гравцем «Реала»

Сантамарія з «Реалом» ставав володарем Кубка європейських чемпіонів у 1958, 1959, 1960 та 1966 роках

Чотириразовий переможець Кубка європейських чемпіонів у складі «Реал» Хосе Сантамарія помер у віці 96 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Реалу».

Президент «Реала» Перес: Сантамарія завжди уособлював цінності нашого клубу

«Сантамарія назавжди залишиться в пам'яті як один із найбільших символів нашого клубу. Він був частиною команди, яка назавжди залишиться в пам'яті всіх мадридистів та футбольних уболівальників у всьому світі.

Разом з Альфредо Ді Стефано, Ференцем Пушкашем, Пако Хенто та Раймоном Копа ця команда почала будувати легенду про «Реал». Сантамарія завжди уособлював цінності нашого клубу, і до останнього моменту «Реал» був головною пристрастю його життя», – сказав президент «Реала» Флорентіно Перес.

Хосе Сантамарія: що відомо

Сантамарія народився в Уругваї в 1929 році, з 1947 по 1957 він виступав за уругвайський «Насьональ», з яким став чотириразовим чемпіоном країни.

З 1957 по 1966 рік він був гравцем «Реала», з яким став володарем Кубка європейських чемпіонів у 1958, 1959, 1960 та 1966 роках. Також у складі мадридської команди він став шестиразовим чемпіоном Іспанії та одного разу виграв кубок країни.

Сантамарія також виступав за збірні Уругваю та Іспанії.

