Пішов з життя легендарний ексгравець «Реала»

Чотириразовий переможець Кубка європейських чемпіонів у складі «Реал» Хосе Сантамарія помер у віці 96 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Реалу».

Президент «Реала» Перес: Сантамарія завжди уособлював цінності нашого клубу

«Сантамарія назавжди залишиться в пам'яті як один із найбільших символів нашого клубу. Він був частиною команди, яка назавжди залишиться в пам'яті всіх мадридистів та футбольних уболівальників у всьому світі.

Разом з Альфредо Ді Стефано, Ференцем Пушкашем, Пако Хенто та Раймоном Копа ця команда почала будувати легенду про «Реал». Сантамарія завжди уособлював цінності нашого клубу, і до останнього моменту «Реал» був головною пристрастю його життя», – сказав президент «Реала» Флорентіно Перес.

Хосе Сантамарія: що відомо

Сантамарія народився в Уругваї в 1929 році, з 1947 по 1957 він виступав за уругвайський «Насьональ», з яким став чотириразовим чемпіоном країни.

З 1957 по 1966 рік він був гравцем «Реала», з яким став володарем Кубка європейських чемпіонів у 1958, 1959, 1960 та 1966 роках. Також у складі мадридської команди він став шестиразовим чемпіоном Іспанії та одного разу виграв кубок країни.

Сантамарія також виступав за збірні Уругваю та Іспанії. 

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

