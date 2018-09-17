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    Одноклубник Ярмоленка та один з лідерів «Вест Гема» отримав серьйозне пошкодження

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    Фото взяте з сайту sportarena.com - Одноклубник Ярмоленка та один з лідерів «Вест Гема» отримав серьйозне пошкодження
    Фото взяте з сайту sportarena.com

    «Вест Гем» втратив Марко Арнаутовича

    Ключовий гравець «Вест Гема» Марко Арнаутович отримав травму коліна у матчі проти «Евертона».
     
    Гра п'ятого туру завершилася перемогою «молотобійців» (3: 1). Нагадаємо, дублем відзначився Андрій Ярмоленко.
     
    Як повідомляє Sky Sports, терміни відновлення Арнаутовича невідомі.
     
    У цьому сезоні Арнаутович зіграв за «Вест Гем» п'ять матчів, забив три голи і зробив одну результативну передачу, що є найкращим показником серед усіх гравців команди.

    Наступний поєдинок «Вест Гем» проведе вдома. Команда Мануеля Пеллегріні зіграє проти «Челсі», який наразі йде зі стовідсотковим показником із п'яти перемог, тож втрата Арнаутовича-справжній головний біль для іспанського наставника «молотобійців»

    Джерело: Sport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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