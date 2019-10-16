  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одноклубник Зінченка з «Манчестер Сіті» потрапив у ДТП (фото)

    • Розсилка
    Серхіо Агуеро&nbsp; - Одноклубник Зінченка з «Манчестер Сіті» потрапив у ДТП (фото)
    Серхіо Агуеро 
    Твіттер

    Футболіст не постраждав у наслідок пригоди

    Аргентинський нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро потрапив у автомобільну аварію вранці 16 жовтня.

    Футболіст не постраждав у наслідок пригоди, інформує The Mirror.

    Агуеро потрапив у ДТП, коли перебував за кермом власного Range Rover вартістю 80 000 фунтів.

    Читайте також: Мессі вшосте отримав «Золоту бутсу» (відео)

    Поточного сезону Агуеро забив 8 м’ячів у восьми поєдинках та віддав дві результативні передачі.   

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ