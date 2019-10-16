Одноклубник Зінченка з «Манчестер Сіті» потрапив у ДТП (фото)
Серхіо Агуеро
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Футболіст не постраждав у наслідок пригоди
Аргентинський нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро потрапив у автомобільну аварію вранці 16 жовтня.
Футболіст не постраждав у наслідок пригоди, інформує The Mirror.
Агуеро потрапив у ДТП, коли перебував за кермом власного Range Rover вартістю 80 000 фунтів.
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Поточного сезону Агуеро забив 8 м’ячів у восьми поєдинках та віддав дві результативні передачі.
BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBU pic.twitter.com/VXOoON6E4S— Mirror Football (@MirrorFootball) October 16, 2019