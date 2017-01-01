Одразу два гравці «Динамо» включені у символічну збірну туру Ліги Європи

УЄФА оголосив збірну 6-го туру групового етапу Ліги Європи

Захисник «Динамо» Микола Морозюк і форвард Жуніор Мораєс включені в символічну збірну туру Ліги Європи за версією УЄФА. Нагадаємо, Морозюк відкрив рахунок у матчі з «Партизаном». Надалі Жуніор Мораєс ще тричі вразив ворота суперника. Матч завершився переконливою перемогою «Динамо» з рахунком 4:1. У підсумку