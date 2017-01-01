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    Одразу два гравці «Динамо» включені у символічну збірну туру Ліги Європи

    УЄФА оголосив збірну 6-го туру групового етапу Ліги Європи
    Захисник «Динамо» Микола Морозюк і форвард Жуніор Мораєс включені в символічну збірну туру Ліги Європи за версією УЄФА. Нагадаємо, Морозюк відкрив рахунок у матчі з «Партизаном». Надалі Жуніор Мораєс ще тричі вразив ворота суперника. Матч завершився переконливою перемогою «Динамо» з рахунком 4:1. У підсумку
    • Сьогодні, 15:17
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    УЄФА оголосив збірну 6-го туру групового етапу Ліги Європи

    Захисник «Динамо» Микола Морозюк і форвард Жуніор Мораєс включені в символічну збірну туру Ліги Європи за версією УЄФА.

    Нагадаємо, Морозюк відкрив рахунок у матчі з «Партизаном».

    Надалі Жуніор Мораєс ще тричі вразив ворота суперника.

    Матч завершився переконливою перемогою «Динамо» з рахунком 4:1.

    У підсумку кияни вийшли у плей-офф турніру з першого місця у своїй групі.

    Нагадаємо, Мораєс також претендує на звання найкращого гравця тижня.

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