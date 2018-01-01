Офіційно: «Карпати» підсилилися аргентинським легіонером
- Сьогодні, 10:52
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Півзахисник Крістіан Ербес продовжить свою кар'єру у Львові
«Зелено-білі» поповнили свій склад 28-річним аргентинським півзахисником Крістіаном Ербесом.
Новобранець виступатиме під 21 номером, інформує офіційний сайт львівського клубу.
Ербес народився 6 січня 1990 року у Буенос-Айресі (Аргентина).
Вихованець «Боки Хуніорс». У складі флагмана аргентинського футболу провів більше півтори сотні матчів.
Разом із «Бокою» ставав чемпіоном і володарем кубка Аргентини.
У 2016 році став гравцем мексиканського клубу «Веракрус». Згодом повернувся на батьківщину, де виступав за «Чакаріта Хуніорс».
Раніше «Карпати» підписали контракт з кандидатом до національної збірної України.
Зауважимо, що «Карпати» обіграли «Олімпік» у перенесеному матчі 18-го туру.
Після здобуття цих трьох очок львів'яни піднялися з останнього місця, випередивши «Чорноморець» і «Сталь».