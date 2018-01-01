Офіційно: «Карпати» підсилилися аргентинським легіонером

Півзахисник Крістіан Ербес продовжить свою кар'єру у Львові

«Зелено-білі» поповнили свій склад 28-річним аргентинським півзахисником Крістіаном Ербесом. Новобранець виступатиме під 21 номером, інформує офіційний сайт львівського клубу. Ербес народився 6 січня 1990 року у Буенос-Айресі (Аргентина). Вихованець «Боки Хуніорс». У складі флагмана аргентинського футболу провів більше



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Крістіан Ербес. Фото «Карпати»

Півзахисник Крістіан Ербес продовжить свою кар'єру у Львові

«Зелено-білі» поповнили свій склад 28-річним аргентинським півзахисником Крістіаном Ербесом.

Новобранець виступатиме під 21 номером, інформує офіційний сайт львівського клубу.

Ербес народився 6 січня 1990 року у Буенос-Айресі (Аргентина).

Вихованець «Боки Хуніорс». У складі флагмана аргентинського футболу провів більше півтори сотні матчів.

Разом із «Бокою» ставав чемпіоном і володарем кубка Аргентини.

У 2016 році став гравцем мексиканського клубу «Веракрус». Згодом повернувся на батьківщину, де виступав за «Чакаріта Хуніорс».

Раніше «Карпати» підписали контракт з кандидатом до національної збірної України.

Зауважимо, що «Карпати» обіграли «Олімпік» у перенесеному матчі 18-го туру.

Після здобуття цих трьох очок львів'яни піднялися з останнього місця, випередивши «Чорноморець» і «Сталь».