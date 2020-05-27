Офіційно: Смалійчук – новий президент «Карпат», частка Коломойського – недоторкана



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Олег Смалійчук і Петро Димінський Фото із соцмереж

Інформацію про зміну керманича підтвердили у самому львівському клубі

Футбольний клуб «Карпати» підтвердив інформацію про зміну бенефіціара, засновника клубу. Частка компанії, що належала Петру Димінському, відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука. Нагадаємо, що іншими 50-ма відсотками акцій клубу володіє Ігор Коломойський.

Упродовж 2017-2019 років Олег Смалійчук обіймав посаду віце-президента львівського клубу.

В офіційному повідомленні про зміну власника клуб «Карпати» вирішив зробити перелік заслуг Петра Димінського, який був власником львівського ФК з 2001 року і покинув Україну, переховуючись від правосуддя після вчиненого в серпні 2017 року смертельного ДТП – під колесами джипа олігарха загинула 31-річна жінка.

«Вступаючи у новий етап, «Карпати» від усього серця дякують почесному президенту Петру Димінському, завдяки кому радували, не залишали байдужими, а головне – жили впродовж останніх, без малого, 20-ти років. Мабуть, зараз навіть важко підрахувати обсяг інвестованих коштів за цей тривалий час. Та головне, «Карпатам» є що згадати і чим пишатися», - рапортує клубна прес-служба і починає перелік заслуг.

За твердженням львів’ян, за ці 20 років клуб підготував сотні гравців для збірних України усіх вікових категорій, у тому числі національної, забезпечив безкоштовну футбольну підготовку та патріотичну освіту для тисяч хлопчаків зі Львова та Західної України.

Також за гроші Димінського був об лаштований сучасний комплекс натуральних та штучних полів для тренувань дітей, збудовані сучасні навчально-тренувальна база та медично-реабілітаційний центр для команди рівня найкращих європейських клубів.

Також у клубі вважають, що пан Димінський повністю виконав свої зобов’язання перед громадою міста, реконструювавши стадіон «Україна», де відбувалися не лише матчі чемпіонату, але й Ліги Європи та національної збірної України.