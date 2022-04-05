Росія відправила в Україну найзлиденніших представників своєї нації

Путінська орда продовжує вбивати українців

«Буття визначає свідомість» – істина, що визначає норми поведінки.

Опубліковані дані про дислокацію частин військових злочинців, які прийшли на Київщину, дещо проливають світло на те, кого вони нам сюди відправили.

Чечня – середня з/п 21010 руб (6002 грн), Кемерово – 19490 руб (5568 грн), Рязань – 21340 руб (6097 грн) тощо. Брав курс 3,5 рублів за гривню, як середній. В Росії чорний ринок залежить від географії, в Москві 95-100 руб / $, в Сургуті 130 руб / $.

А ми обурюємося мародерству, і що орки не гидували ні м'ясорубками, ні блендерами, ні навіть килимами з ЧАЕС.

До нас сюди здебільшого відправили нелюдів із депресивних регіонів РФ, де критично низькі доходи тягнуть за собою рекорди з криміногенної обстановки

Цитую джерело 2020 року з російської регіональної преси: «Кемеровська область за підсумками 2019 року посіла друге місце в РФ за кількістю людей, які загинули внаслідок вбивства або заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, про що повідомив заступник начальника регіонального ГУ МВС Олександр Табакаєв. За словами поліцейського, ситуація пов'язана із низкою факторів, такими як висока щільність населення, велика кількість виправних колоній, високий рівень алкоголізації, наркотизації».

Окрема тема – статистика вбивств. Постійні лідери рейтингів: Чукотка, Тива, Бурятія, Якутія, Амурська область – регіони, яким може бути властивий менталітет «дикого сходу», навіть попри відносно благополучну статистику доходів.

Звідси і схильність до вбивств, згвалтувань та інших тяжких злочинів. Тим гірше для тих, хто їх сюди відправляв, адже не могли не знати, який контингент вони сюди відправили.

Є й позитивна новина для тих, хто волає до помсти.

Думаю, що дорогі проекти на кшталт «створимо український Моссад», із такою статистикою та якістю життя в РФ можуть просто не знадобитися

Очевидно, що вартість людського життя в цих депресивних регіонах РФ оцінюється в 0 рублів 0 копійок, і цих чортів (повернувши до місця постійної дислокації) знову відправили в пекло за місцем їх прописки.

Ось чому, якщо орки не заворушаться самі, або їх не пристукнуть самі російські силовики як непотрібних свідків для суду, то ризикувати життям наших розвідників зовсім необов'язково.

Теоретично вони можуть виконувати ці завдання (якщо вони будуть поставлені) дистанційно.

Не забудемо, не пробачимо!

Джерело: блог Віталія Шапрана

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