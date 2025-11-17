Головна Спорт Новини
Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона

Аліна Самойленко
Усик відмовився від пояса WBO
фото з відкритих джерел

Президент WBO Густаво Олів'єрі зазначив, що кар'єра Усика є «однією з найбільш історичних та видатних у сучасну епоху боксу».

Український боксер Олександр Усик ухвалив рішення відмовитися від чемпіонського титулу Всесвітньої боксерської організації (WBO) у важкій вазі, що автоматично призвело до втрати ним звання абсолютного чемпіона у хевівейті. Про це стало відомо з офіційного повідомлення WBO у соціальній мережі X, передає «Главком».

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Президент WBO Густаво Олів'єрі висловив свою глибоку повагу, захоплення та вдячність українському спортсмену, підкресливши, що кар'єра Усика є «однією з найбільш історичних та видатних у сучасну епоху боксу».

«Ми приймаємо і поважаємо його вибір відмовитися від титулу чемпіона WBO у суперважкій вазі. Це не слід розцінювати як прощання, а, як заявила його команда, як поважну паузу. Двері WBO завжди залишатимуться відчиненими для Олександра Усика та його представників», – додали в організації.

Варто зазначити, що відмова Усика від цього титулу відкриває шлях до того, щоб непереможений британський боксер Фабіо Вордлі, який раніше мав статус тимчасового чемпіона, став повноправним чемпіоном.

Як повідомлялося раніше, Олександр Усик опинився під ударом Всесвітньої боксерської організації (WBO) після того, як у мережі з’явилися відео, на яких він танцює. Через це організація наказала українському боксеру надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я. 

7 серпня Усик звернувся до WBO з проханням призупинити переговори про поєдинок з обов’язковим суперником Джозефом Паркером через проблеми зі спиною. Медичні документи, які надсилала команда боксера у серпні, підтверджували травми, що потребували щонайменше місяця відпочинку та терапії. Усик просив про 90-денну відстрочку переговорів.

До слова, Олександр Усик здивував фанатів, виконавши відому пісню «Розмова з тобою» разом із українським співаком Іво Бобулом. Їхній виступ на благодійному вечорі швидко став вірусним у соціальних мережах, викликавши справжній фурор. 

