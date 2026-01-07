Головна Спорт Новини
18-річний футболіст Сорока продовжив контракт з бельгійським грандом

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
18-річний футболіст Сорока продовжив контракт з бельгійським грандом
Бельгійська команда прагне повернутися до єврокубків, де вона грала 10 сезонів поспіль
фото: офіційний сайт ФК «Гент»

У «Генті» задоволені грою Олександра

Бельгійський футбольний клуб «Гент» офіційно оголосив про підписання нового довгострокового контракту з перспективним українським півзахисником Олександром Сорокою. Про це повідомляє «Главком».

Хоча попередній професійний договір 18-річного гравця діяв до 2027 року, керівництво клубу вирішило пролонгувати співпрацю ще на три сезони. Тепер угода розрахована до 2030 року. Таке рішення свідчить про високу довіру до футболіста, який наступного тижня святкуватиме свій 19-й день народження. Прес-служба «Гента» відзначила виняткове бачення поля українця, назвавши його гравцем, який «чудово читає гру та рідко втрачає м'яч».

Олександр Сорока, якого в Бельгії частіше називають «Саша», є вихованцем донецького «Шахтаря». Він переїхав до структури «Гента» у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час півзахисник зумів стати ключовою фігурою у складі «Йонг Гент» (молодіжної команди, що виступає у другому дивізіоні Бельгії). У поточному сезоні Challenger Pro League Олександр провів 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею та продемонстрував стабільність у зоні опорного півзахисника.

Окрім клубних успіхів, Сорока є активним гравцем юнацької збірної України (U-19), за яку він уже провів 6 поєдинків. У «Генті» переконані, що Олександр має потенціал найближчим часом інтегруватися в основну команду, тому клуб вирішив заздалегідь захистити свій актив довготривалим контрактом. Сам гравець зазначає, що задоволений розвитком у Бельгії та готовий до нових викликів у складі «буйволів».

Нагадаємо, що футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат. Канадський футбольний клуб «Монреаль», який виступає в американській Major League Soccer, офіційно повідомив про перехід центрального півзахисника донецького «Шахтаря» Івана Лосенка.

