Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
Олександр відмовився від захисту титулу IBF у 2024 році, але потім повернув собі пояс завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа
Після низки відмов отримав шанс проявити себе американець, якого називають майбутнім чемпіоном світу

Американський важковаговик Джаред Андерсон є наступним кандидатом на участь у фінальному відбірковому поєдинку International Boxing Federation проти кубинця Френка Санчеса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports. 

Цей бій є прямим шляхом до зустрічі з чинним чемпіоном IBF у надважкій вазі, українцем Олександром Усиком, оскільки переможець автоматично стає обов'язковим претендентом на його пояс. Промоутерська компанія Top Rank, що представляє інтереси Андерсона, підтвердила виданню Sky Sports готовність свого підопічного до цього протистояння. Можливість такого поєдинку для Андерсона виникла після того, як низка боксерів, що займають вищі позиції в рейтингу IBF, відмовилася від бою з Санчесом. Серед них – Даніель Дюбуа, Ефе Аджагба, Філіп Хргович, Мозес Ітаума та Річард Торрес-молодший.

Для 26-річного американця цей потенційний поєдинок є шансом знову повернутися до статусу претендента після неочікуваної поразки нокаутом від Мартіна Баколе у серпні минулого року. До цього Андерсон мав серію з 16 перемог, більшість з яких були достроковими. Після тої невдачі він провів лише один бій, перемігши Маріоса Колліаса рішенням суддів.

Керівник Top Rank Боб Арум високо оцінює потенціал Андерсона, посилаючись на відгуки ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі. Британець, який спарингував з Андерсоном під час підготовки до його трилогії з Деонтеєм Вайлдером, високо оцінив навички молодого бійця.

«У нас є хлопець, про якого Тайсон і багато людей кажуть, що він стане наступним великим чемпіоном у важкій вазі. Поговоріть з Тайсоном – він влаштовує йому пекло, коли вони тренуються. Він чудовий спаринг-партнер», – зазначив Арум у коментарі.

Протистояння між Андерсоном та Санчесом, який має рекорд 25 перемог (18 нокаутів) і лише одну поразку, відбудеться, якщо переговори будуть успішно завершені.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона. «Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

