IBA є невизнаною МОК організацією, тому перемоги на її турнірах не свідчать про високий рівень спортсменів

Шумкова від дискваліфікації врятував лобізм росіян з боку IBA

Один з фінальних поєдинків Чемпіонату світу з боксу у Дубаї під егідою IBA завершився не лише сенсаційним результатом, але й гучним скандалом, що кинув тінь на чесність змагань. Про це повідомляє «Главком».

У вирішальному двобої у ваговій категорії до 60 кг російський боксер Всєволод Шумков здобув перемогу над олімпійським чемпіоном Парижа-2024 Абдумаліком Халоковим з Узбекистану, завоювавши титул чемпіона світу IBA. Цей успіх став несподіванкою, проте увага громадськості була прикута не стільки до спортивного результату, як до вкрай неспортивної поведінки 24-річного російського спортсмена.

Під час поєдинку, в одному з клінчів, Шумков був помічений у спробі вкусити за вухо свого опонента. Хоча за задумом це нагадувало скандально відомий прецедент із Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом 28-річної давнини, росіянин не довів свій намір до кінця. Тим не менш, сам факт такої спроби викликав миттєву та гостру реакцію, особливо з боку узбецької громадськості.

Узбецькі журналісти та експерти висловили обурення, вимагаючи негайної дискваліфікації Шумкова. Журналіст Джалол Ахмедов у соціальній мережі Х прямо заявив, що «це явне порушення правил, за яке має бути дискваліфікація». Попри наявність відеозаписів та свідчень про спробу укусу, перемогу та золоту медаль IBA було присуджено Всєволоду Шумкову.

Цей факт піднімає серйозні питання щодо об'єктивності суддівства, особливо враховуючи, що турнір проводився під егідою проросійської IBA, яку очолює Умар Кремльов. Організація відома значними призовими, але також має напружені відносини з Міжнародним олімпійським комітетом. Рішення на користь російського боксера, попри явне порушення, вчергове доводить необ'єктивність організації та лояльність до певних країн.

