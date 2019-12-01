Збірна України з футболу проведе товариські матчі з Польщею і Францією



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Обидві гри заплановано провести на виїзді

Товариські зустрічі, присвячені підготовці до Євро 2020, відбудуться у березні

В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України запланувала товариські матчі з двома іншими учасниками чемпіонату Європи.

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Як повідомив президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, сьогодні в Бухаресті, де відбувалася процедура жеребкування Євро-2020, було досягнуто попередньої домовленості з тренерськими штабами національних збірних Франції та Польщі про проведення товариських матчів.

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Обидві зустрічі синьо-жовті планують провести на виїзді: у Франції — 27 березня та в Польщі — 30 березня.