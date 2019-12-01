Збірна України з футболу проведе товариські матчі з Польщею і Францією
Обидві гри заплановано провести на виїзді
Товариські зустрічі, присвячені підготовці до Євро 2020, відбудуться у березні
В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України запланувала товариські матчі з двома іншими учасниками чемпіонату Європи.
Як повідомив президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, сьогодні в Бухаресті, де відбувалася процедура жеребкування Євро-2020, було досягнуто попередньої домовленості з тренерськими штабами національних збірних Франції та Польщі про проведення товариських матчів.
Читайте також: Андрій Шевченко прокоментував жеребкування Євро 2020