«Олександрія» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 21 туру УПЛ

На Кіровоградщині відбудеться центральний поєдинок дня

Сьогодні, 19 березня, «Олександрія» прийме київське «Динамо» в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Олександрія» – «Динамо»

«Біло-сині» виглядають лідером симпатій, переконані букмекери GGBET. На звитягу «Олександрії» виставлено коефіцієнт 9,70 станом на 11:15 19 березня 2026 року. Тим часом імовірну перемогу «Динамо» оцінено балом 1,35. Нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано з кефом 5,34. На розгромну перемогу столичного гранда (3:0) закладено коефіцієнт 7,91. На тотал менше 1,0 закладено бал 9,47.

Передматчевий стан команд

Після зимової паузи «Динамо» винятково перемагає. Підопічні Ігоря Костюка в чемпіонаті здолали львівський «Рух» (4:0), «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського (4:0), житомирське «Полісся» і «Оболонь» зі столиці (двічі по 2:1). Між цими звитягами «біло-сині» ще й до півфіналу Кубка України пробилися, здолавши петровський «Інгулець» (2:0). Феєрить навесні форвард Пономаренко (шість м'ячів), який вже отримав дебютний виклик до збірної України.

Тим часом «Олександрія» опинилася на протилежному полюсі. Команда Кирила Нестеренка лише поступається у другій частині сезону. Харківському «Металісту 1925» та донецькому «Шахтарю» – гідно та мінімально. ЛНЗ у Черкасах програли фактично без шансів (0:2), а поразка від «Оболоні» виявилася «кабінетною». «Жовто-чорні» не підготували газон до першого після паузи поєдинку та отримали технічну поразку в час, коли кожне очко в боротьбі за виживання на вагу золота.

Історія очних зустрічей

У першому колі столичний гранд втратив очки в протистоянні з «жовто-чорними». «Олександрія» зусиллями хавбека Булеци повела на першій же хвилині, але «Динамо» в середині другої половини вже було попереду з голами Бражка та Піхальонка. Проте, під завісу поєдинку Туаті врятував для олександрійців нічию (2:2). За кілька днів до цього команди перетнулися в 1/16 фіналу Кубка України. «Біло-сині» взяли гору (2:1) – на голи Піхальонка та Огундани «Олександрія» змогла відповісти лише м'ячем Цари.

Загалом суперники зіграли 37 очних матчів. Тотальна перевага на боці «Динамо» – 28 перемог і 88 голів. Тим часом в активі «жовто-чорних» за понад два десятиліття побачень лише дві перемоги та 33 забиті м'ячі. До того ж, востаннє «Олександрія» перемагала киян ще восени 2018 року (2:1) з Володимиром Шараном на чолі. Звання найкращого бомбардира протистояння ділять два «динамівці» – чинний та колишній. Ветеран Ярмоленко та колись його спадкоємець Циганков оформили по сім м'ячів.

Де дивитися матч «Олександрія» – «Динамо»

Наживо поєдинок транслюватиме канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 13:00 за київським часом.