«Олександрія» врятувала нічию на останніх хвилинах матчу з «Маріуполем» (відео)



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Гості були за крок від сенсації

У матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги «Маріуполь» завітав у гості до «Олександрії». Зустріч завершилася результативною нічиєю – 1:1.

Гості доволі швидко відкрили рахунок. Валерій Федорчук зробив чудову передачу з центра поля на Олександра Зубкова, який прийняв м’яч і другим дотиком результативно пробив (частково завдяки рикошету) по воротах.

«Олександрія» володіла перевагою за всіма показниками, проте втілити її в гол вдалося лише в компенсований арбітром час. Героєм матчу став Банада, який вирвав нічию для свої команди. Артем Полярус, який вийшов на заміну, виконав подачу, а Євген замкнув її головою.

«Олександрія» - «Маріуполь» - 1:1

Голи: 0:1 - Зубков (15), 1:1 – Банада (90+1)

«Олександрія»: Паньків – Цуріков (Полярус, 42), Шендрік, Дедечко, Пашаєв - Запорожан, Гречишкін (Сітало, 46), Ковалець, Банада, Луцкевич – Пономар (Задерака, 67). Тренер – Володимир Шаран

«Маріуполь»: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі – Чурко (Вакула, 65), Федорчук, Ігнатенко, Зубков (Тищенко, 75), Мішньов (Піхальонок, 81) – Борячук. Тренер – Олександр Бабич

Суддя: Д. Кутаков (Київська обл.)

Попередження: Запорожан (25) - Зубков (20), Демірі (40), Яворський (74)

3 березня. Олександрія. Стадіон КСК «Ніка»

Таким чином «Олександрія» залишається на третьому місці, проте відстань від «Зорі» скоротилася до 6 очок. «Маріуполь» піднявся на п’яту сходинку та має 1 бал відриву від «Ворскли» та «Десни».