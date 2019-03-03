  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Олександрія» врятувала нічию на останніх хвилинах матчу з «Маріуполем» (відео)

    • Розсилка
    «Олександрія» врятувала нічию на останніх хвилинах матчу з «Маріуполем» (відео)

    Гості були за крок від сенсації

    У матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги «Маріуполь» завітав у гості до «Олександрії». Зустріч завершилася результативною нічиєю – 1:1.

    Гості доволі швидко відкрили рахунок. Валерій Федорчук зробив чудову передачу з центра поля на Олександра Зубкова, який прийняв м’яч і другим дотиком результативно пробив (частково завдяки рикошету) по воротах.

    «Олександрія» володіла перевагою за всіма показниками, проте втілити її в гол вдалося лише в компенсований арбітром час. Героєм матчу став Банада, який вирвав нічию для свої команди. Артем Полярус, який вийшов на заміну, виконав подачу, а Євген замкнув її головою.

    «Олександрія» - «Маріуполь» - 1:1

    Голи: 0:1 - Зубков (15), 1:1 – Банада (90+1)

    «Олександрія»: Паньків – Цуріков (Полярус, 42), Шендрік, Дедечко, Пашаєв - Запорожан, Гречишкін (Сітало, 46), Ковалець, Банада, Луцкевич – Пономар (Задерака, 67). Тренер – Володимир Шаран

    «Маріуполь»: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі – Чурко (Вакула, 65), Федорчук, Ігнатенко, Зубков (Тищенко, 75), Мішньов (Піхальонок, 81) – Борячук. Тренер – Олександр Бабич

    Суддя: Д. Кутаков (Київська обл.)

    Попередження: Запорожан (25) - Зубков (20), Демірі (40), Яворський (74)

    3 березня. Олександрія. Стадіон КСК «Ніка»

    Таким чином «Олександрія» залишається на третьому місці, проте відстань від «Зорі» скоротилася до 6 очок. «Маріуполь» піднявся на п’яту сходинку та має 1 бал відриву від «Ворскли» та «Десни».

     Читайте також: «Ворскла» розгромно програла «Зорі» і втратила через травму оборонця збірної України (відео)
    ФК «Маріуполь» ФК Олександрія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ