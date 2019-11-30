Олена Підгрушна здобуває срібло Кубка IBU
9 місце посіла Анна Кривонос
На Кубку IBU з біатлону, що триває у норвезькому Шушені, маємо першого призера від України. Досвідчена Олена Підгрушна, яка не потрапила до основного складу збірної України, що зараз змагається за медалі І етапа Кубка світу в Естерсунді, довела клас у спринті. Не припустившись жодного промаху, Олена зуміла вклинитися на п’єдестал пошани між двома росіянками – Іриною Старих та Катериною Глазиріною, і вибороти срібло.
До першої десятки увірвалася ще одна українка – Анна Кривовнос, яка не лише потішила точною стрільбою, а й показала одну з кращих швидкостей стрільби в гонці (другий результат за цим показником), та виборола 9 місце. Зазначимо, що для українки це перше в кар'єрі потрапляння в ТОП-10 на Кубку IBU!
Спринт. жінки
1. Ірина Старих (Росія) (0 + 0) 20: 12,1
2. Олена Підгрушна (Україна) (0 + 0) +5,4
3. Катерина Глазиріна (Росія) (0 + 0) +12,6
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9. Анна Кривонос (Україна) (0 + 0) +53,8
21. Катерина Бех (Україна) (0 + 0) +1: 21,4
27. Ольга Абрамова (Україна) (1 + 1) +1: 38,9
28. Юлія Журавок (Україна) (1 + 0) +1: 39,3
48. Валерія Дмитренко (Україна) (2 + 0) +2: 36,8
Українським чоловікам в Шушені не вдалося потрапити навіть до першої двадцятки:
Спринт. чоловіки
1. Фредрік Гьесбакк (Норвегія) (0 + 0) 23: 01,3
2. Синдром Петтерсен (Норвегія) (2 + 0) 20,9 градусів за Цельсієм
3. Лукас Фратцшер (Німеччина)(1 + 0) +28,1
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37. Андрій Доценко (Україна) (1 + 1) +2: 06,7
41. Богдан Цимбал (Україна) (2 + 2) +2: 19,5
54. Сергій Семенов (Україна) (1 + 3) +2: 46,4
57. Віталій Труш (Україна) (0 + 2) +2: 48,7
58. Руслан Бригадир (Україна) (0 + 0) +2: 48,8