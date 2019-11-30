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    Олена Підгрушна здобуває срібло Кубка IBU

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    Досвідчена українська біатлоністка не припустилася жодної хиби у стрільбі - Олена Підгрушна здобуває срібло Кубка IBU
    Досвідчена українська біатлоністка не припустилася жодної хиби у стрільбі

    9 місце посіла Анна Кривонос

    На Кубку IBU з біатлону, що триває у норвезькому Шушені, маємо першого призера від України. Досвідчена Олена Підгрушна, яка не потрапила до основного складу збірної України, що зараз змагається за медалі І етапа Кубка світу в Естерсунді, довела клас у спринті. Не припустившись жодного промаху, Олена зуміла вклинитися на п’єдестал пошани між двома росіянками – Іриною Старих та Катериною Глазиріною, і вибороти срібло.

    До першої десятки увірвалася ще одна українка – Анна Кривовнос, яка не лише потішила точною стрільбою, а й показала одну з кращих швидкостей стрільби в гонці (другий результат за цим показником), та виборола  9 місце. Зазначимо, що для українки це перше в кар'єрі потрапляння в ТОП-10 на Кубку IBU!

     

    Спринт. жінки

    1. Ірина Старих (Росія) (0 + 0) 20: 12,1

    2. Олена Підгрушна (Україна) (0 + 0) +5,4

    3. Катерина Глазиріна (Росія)  (0 + 0) +12,6

    ...

    9. Анна Кривонос (Україна) (0 + 0) +53,8

    21. Катерина Бех (Україна)  (0 + 0) +1: 21,4

    27. Ольга Абрамова (Україна)  (1 + 1) +1: 38,9

    28. Юлія Журавок (Україна) (1 + 0) +1: 39,3

    48. Валерія Дмитренко (Україна)  (2 + 0) +2: 36,8

     

    Українським чоловікам в Шушені не вдалося потрапити навіть до першої двадцятки:

     

    Спринт. чоловіки

    1. Фредрік Гьесбакк (Норвегія) (0 + 0) 23: 01,3

    2. Синдром Петтерсен (Норвегія) (2 + 0) 20,9 градусів за Цельсієм

    3. Лукас Фратцшер  (Німеччина)(1 + 0) +28,1

    ...

    37. Андрій Доценко (Україна) (1 + 1) +2: 06,7

    41. Богдан Цимбал (Україна) (2 + 2) +2: 19,5

    54. Сергій Семенов (Україна) (1 + 3) +2: 46,4

    57. Віталій Труш (Україна) (0 + 2) +2: 48,7

    58. Руслан Бригадир (Україна) (0 + 0) +2: 48,8

    біатлон Олена Підгрушна Анна Кривонос
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