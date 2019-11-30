Анастасія Меркушина: Звісно сьогодні програла я, але так вийшло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська біатлоністка не брала участі у передсезонних стартах, і основну ставку робить на етапи Кубка світу

Українська біатлоністка прокоментувала четверте місце в одиночній змішаній естафеті

Щойно у шведському Естерсунді на І етапу Кубка світу з біатлону завершилася одиночна змішана естафета, в якій четверте місце посіла збірна України – Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Наш дует мав всі шанси на медаль, і йшов першим, але хиби Анастасії на шостій стрільбі додали три штрафних кола нашій команді, в підсумку чого українці втратили на медалі і фінішували четвертими.

Одразу після гонки Анастасія прокоментувала свій виступ телеканалу UA:ПЕРШИЙ, який транслює змагання наживо.

- Звісно сьогодні програла я, але так вийшло. Далося взнаки перенавантаження, чи взагалі я достатньо швидко підійшла, зараз навіть сказати не можу через що, дуже сильно затрусилися ноги, і вже змоги попасти взагалі не було. Якщо придивитися, то видно що я трошки аж присіла, бо треба було цей тремор трошки заспокоїти, - ділиться першими емоціями Анастасія, - Мені завжди важко було стріляти вітер, але були такі гонки, де я впоралася класно. На першій стрільбі мені все вдалося, і я навіть не задумувалася як стріляю. На другій не знаю, чи наврочили чи що, але я сподіваюся що далі буде краще. Сили в собі відчуваю, думаю все буде добре через якийсь час.

Нагадаємо, сьогодні вже о 16.00 збірна України в Естерсунді вступає в боротьбу українська змішана естафета: Віта Семеренко, Дарина Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк.