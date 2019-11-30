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    Дмитро Підручний: Зараз почуваюся вже набагато краще, ніж в попередні дні

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    Торік саме в Естерсунді Дмитро завоював титул чемпіона світу - Дмитро Підручний: Зараз почуваюся вже набагато краще, ніж в попередні дні
    Торік саме в Естерсунді Дмитро завоював титул чемпіона світу

    Лідер збірної України з біатлону прокоментував проблеми зі здоров'ям, через які змушений пропустити першу гонку на Кубку світу

    Сьогодні в шведському Естерсунді двома змішаними естафетами стартує перший етап Кубка світу довгоочікуваного біатлонного сезону 2019-2020.

    О 14:10 Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вийдуть на старт одиночної змішаної естафети. А 16:00 вступає в боротьбу змішана естафета: Віта Семеренко, Дарина Блашко,  Артем Прима, Тарас Лесюк.

    У складі цієї естафети мав виступати лідер чоловічої збірної України, чемпіон світу Дмитро Підручний. Втім вчора стало відомо, що спортсмен не вийде на старт через проблеми зі спиною. В естафеті його замінить Тарас Лесюк. 

     Читайте також: Біатлон-2020. Переможець етапу Кубка світу Сергій Седнєв – про українські перспективи у новому сезоні 

    Дмитро телефоном прокоментував свій стан телеканалу UA:ПЕРШИЙ:

    Під час переїзду в Естерсунд було холодно, можливо підпростив. Плюс після двох нелегких гонок спина була змучена. Зараз почуваюся вже набагато краще, ніж в попередні дні,  лікар і фізіотерапевт зі мною працюють, сьогодні навіть спробував себе на тренуванні

    Тренерський штаб збірної України з біатлону не відкидає участь Дмитра Підручного в інших гонках першого Кубка світу - Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак зазначив, це питання буде вирішуватися безпосередньо перед кожним стартом, з огляду на самопочуття спортсмена.

    біатлон Віта Семеренко Дмитро Підручний Анастасія Меркушина естафета Сергій Седнєв
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