Камбек близько? 44-річна легенда тенісу отримала дозвіл на повернення до змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Камбек близько? 44-річна легенда тенісу отримала дозвіл на повернення до змагань
Серена Вільямс вважається однією з найкращих тенісисток сучасності
фото: Reuters/Marco Bell

Серені Вільямс необхідно було

23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam Серена Вільямс офіційно отримала право повернутися до професійних змагань. Про це повідомляє «Главком».

Виконання антидопінгових умов Сереною

Згідно з даними Міжнародного агентства з доброчесності в тенісі ITIA, 44-річна спортсменка зможе вийти на корт уже 22 лютого 2026 року. Щоб отримати право на повернення, атлет, який раніше оголошував про завершення кар'єри (або «еволюцію» від спорту, як це назвала Серена), має перебувати в пулі допінг-тестування протягом шести місяців. У понеділок, 10 лютого, її ім'я з’явилося в офіційному списку осіб, чий термін очікування завершується 22 лютого.

Відповідь Серени на можливість повернення

Попри юридичну готовність, сама Вільямс-молодша зберігає інтригу, яка межує з тролінгом. Коли минулого року з’явилася новина про її повернення до допінг-пулу, вона написала в соцмережах: «О боже, народ, я не повертаюся. Цей галас просто божевільний». Проте минулого місяця під час виступу на шоу Today на NBC Серена була вже не такою категоричною, ухильно відповідаючи на запитання про можливий камбек. Її старша сестра, Вінус Вільямс, яка сама повернулася в тур минулого липня у віці 45 років, неодноразово заявляла, що мріє знову побачити сестру на корті.

Останні виступи Вільямс

Серена Вільямс не брала участі в офіційних матчах з вересня 2022 року, коли програла Айлі Томлянович у третьому колі US Open. Тоді її прощання виглядало остаточним, але Серена підкреслювала, що не любить слово «пенсія», віддаючи перевагу терміну «розвиток поза межами тенісу». Асоціація тенісу США вже заявила, що разом із мільйонами фанатів з ентузіазмом привітає повернення однієї з найвеличніших чемпіонок в історії, якщо вона таки прийме це рішення.

Нагадаємо, що легендарна 44-річна тенісистка може відновити професійну кар'єру. У її активі 73 титули WTA. Вільямс сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США. 

Теги: Серена Вільямс теніс

