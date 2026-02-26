Організатори змусили вболівальника відірвати прапор Росії з плаката на підтримку тенісиста з РФ

Хлопчик на трибунах був змушений відірвати прапор країни-агресора із банера на підтримку Рубльова

На турнірі у Дубаї не дозволили використовувати символіку країни-агресора

Організатори турніру у Дубаї змусили вболівальника відірвати прапор Росії з плаката на підтримку російського тенісиста Андрія Рубльова. Про це повідомляє «Главком».

У середу, 25 лютого, стався інцидент під час матчу російського тенісиста Андрія Рубльова проти француза Уго Умбера у 1/8 фіналу турніру ATP-500 у Дубаї (ОАЕ).

Організатори турніру змусили хлопчика на трибунах відірвати прапор країни-агресора із банера на підтримку Рубльова.

Поєдинок закінчився перемогою Рубльова – 6:4, 6:7, 6:3.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.