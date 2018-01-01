Олімпіада-2018. Пайффер - олімпійський чемпіон в біатлонному спринті, Підручний - в топ-25

Україну на цій гонці представляли четверо біатлоністів

У неділю, 11 лютого, на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані відбулася біатлонна гонка на спринтерській дистанції у чоловіків. В Пхьончхані продовжував панувати сильний вітер, через який були скасовані вже деякі змагання. Біатлонна гонка була також під загрозою перенесення, але все-таки чоловіки стартували. Першим з українців на дистанцію пішов

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Арнд Пайффер. Фото: Getty Images

Україну на цій гонці представляли четверо біатлоністів

У неділю, 11 лютого, на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані відбулася біатлонна гонка на спринтерській дистанції у чоловіків.

В Пхьончхані продовжував панувати сильний вітер, через який були скасовані вже деякі змагання. Біатлонна гонка була також під загрозою перенесення, але все-таки чоловіки стартували.

Першим з українців на дистанцію пішов Дмитро Підручний, який отримав 11-й стартовий номер. Артем Прима почав гонку 35-м, Сергій Семенов - 65-м, Володимир Семаков - 78-м. Загалом у списку було 87 біатлоністів.

У чоловічому спринті, звичайно ж, головними фаворити були - Йоганнес Бьо і Мартен Фуркад. Вони стартувати в різних групах. Йоганнес разом з усіма лідерами, Мартен ризикував і вийшов на старт ближче до кінцівки. Але це Олімпійські ігри і сталося зовсім по-іншому.

Перший вогневий рубіж українці пройшли дуже вдало: у Підручного та Семенова нуль промахів, а у Прими та Підручного по одному. І це при тому, що у іменитий Фуркад умудрився допустити одразу три промахи, та йшов по дистанції на 36 місці.

Після першої половини дистанції Дмитро Підручний програвав лідерам лише 27 секунд. Дуже не вистачало українцям сили в ногах. При хорошій стрільбі наші хлопці поступово втрачали позиції по ходу дистанції.

На другій стрільбі Підручний також показав відмінний результат – нуль промахів. Прима та Семенов допустили по одному промаху та у Сємакова два промахи.

Всього чотири спортсмена закрили всі мішені. Пайффер переміг, Крчмар фінішував другим. Фінн Оллі Хінденсало з нулем закінчив гонку 19-м, а найгіршим серед снайперів виявився українець Дмитро Підручний, який фінішував лише 21-м.

У решти українців ситуація була гіршою - Артем Прима провів потужні два кола, але зупинився на останньому і зайняв 40-е місце з двома промахами. Сергій Семенов фінішував 46-м з одним неточним пострілом, а Володимир Сємаков опинився на дні турнірної таблиці – 78-й.

Зазначимо, що кращий результат в українців на лижні у Артема Прими - 55-е місце.

Також зазначимо, що неабияк понервувати своїх вболівальників змусив лідер загального заліку француз Мартен Фуркад. На першій стрільбі він схибив одразу три рази, проте на лежці відстрілявся чисто і зумів піднятись у топ-10.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон

Спринтерська гонка, чоловіки

1. Арнд Пайффер (Німеччина) (0+0) 23:38.8

2. Крчмарж Міхал (Чехія) (0+0) +4.4

3. Домінік Віндіш (Італія) (0+1) +7.7

...

21. Дмитро Підручний (Україна) (0+0) +48.7

40. Артем Прима (Україна) (1+1) +1:36.1

46. Сергій Семенов (Україна) (0+1) +1:46.1

78. Володимир Сємаков (Україна) (1+2) +2:52.9