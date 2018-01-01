Олімпіада-2018. Жіночу гонку переслідування виграла Дальмаєр. Віта Семеренко лише 18-та

Для Дальмаєр ця золота медаль стала другою поспіль

У понеділок, 12 лютого, в південнокорейському Пхьончхані відбулася жіноча гонка переслідування в рамках Олімпійських ігор 2018 року. Cвою другу золоту медаль на Іграх виборола німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр. Як відомо, Дальмаєр у суботу виграла спринтерську гонку, тому у персьюті вона стартувала першою, маючи в запасі майже 25 секунд. Своє

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Лаура Дальмаєр. Фото: Getty Images

Для Дальмаєр ця золота медаль стала другою поспіль

У понеділок, 12 лютого, в південнокорейському Пхьончхані відбулася жіноча гонка переслідування в рамках Олімпійських ігор 2018 року.

Cвою другу золоту медаль на Іграх виборола німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр. Як відомо, Дальмаєр у суботу виграла спринтерську гонку, тому у персьюті вона стартувала першою, маючи в запасі майже 25 секунд.

Своє перше місце походу гонки німкеня так нікому і не віддала, лише на другій лежці вона зазнала однієї хиби, що дозволило тимчасово вийти у лідери головній конкурентці Анастасії Кузьміній. Втім, на стійці Лаурі взагалі не було рівних, два вогневих рубежі на нуль та три хиби на стійці від Кузьміної дозволили Дальмаєр безперешкодно фінішувати першою.

Щодо Кузьміної, то спортсменка зі Словаччини досягла у гонці великого прогресу, стартувавши 13-ю вона змогла вибороти срібло гонки (додамо, що Кузьміній навіть не завадили чотири кола штрафу!). Саме за срібло і відбулася головна заруба, Кузьміна та француженка Бескон до самого завершення боролися за друге місце, однак саме словацька біатлоністка святкувала перемогу у цій дуелі, випередивши Бескон на фініші лише на дві десятих секунди!.

Щодо українських біатлоністок, то найкращий результат показала Віта Семеренко. Аж чотири кола штрафи - як результат лише 18-та сходинка, хоча стартувала Віта 14-ю. Результат міг бути значно гіршим, якби на останній стійці Семеренко таки не зібралася та відпрацювала на нуль.

Не кращі справи були і в Анастасії Меркушиної. Гонку українка почала доволі вдало, відпрацювавши на нуль вже на першій лежці. Це дозволило Насті відіграти одразу 16 позицій, вийшовши на 38 сходинку. Втім, надалі справи пішли досить погано по два кола штрафу на лежці та стійці, і ще один промах на останньому рубежі - у підсумку фінішувала Настя 46-ю. Зазначимо, що невеликого прогресу все ж молода українка досягла, адже починала гонку вона 55-ю.

Ще однією представницею України у цій гонці повинна була стати Валя Семеренко, однак вона так і не стартувала. Про причини такого рішення нічого поки невідомо. Зазначимо, що Валя повинна була стартувати з 46-ї позиції.

XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018

Пхьончхан-2018

Біатлон (гонка переслідування)

Жінки

1. Лаура Дальмаєр (Німеччина) (0 + 1 + 0 + 0) 30:35,3

2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) (0 + 1 + 2 + 1) +29,4

3. Анаіс Бескон (Франція) (0 + 0 + 1 + 0) +29,6

...

18. Віта Семеренко (Україна) (2 + 1 + 1 + 0) +2:19,1

46. Анастасія Меркушина (Україна) (0 + 2 + 2 + 1) +4:55,1

DNS. Валя Семеренко (Україна)



