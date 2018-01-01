Олімпіада-2018. День четвертий. Україна буде представлена у санному спорті, гірських лижах і лижному спринті

Усього на старт у вівторок мають вийти семеро українців

У вівторок, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють вісім комплектів нагород. О 2:05 ночі за київським часом за бронзові нагороди позмагаються норвежці та росіяни у турнірі змішаних пар з керлінгу. Фінал між Канадою та Швейцарією заплановано на 13:05. О 3:00 жінки-сноубордистки розіграють медалі у дисципліні хафпайп. У



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Шхумова

Усього на старт у вівторок мають вийти семеро українців

У вівторок, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють вісім комплектів нагород.

О 2:05 ночі за київським часом за бронзові нагороди позмагаються норвежці та росіяни у турнірі змішаних пар з керлінгу. Фінал між Канадою та Швейцарією заплановано на 13:05.

О 3:00 жінки-сноубордистки розіграють медалі у дисципліні хафпайп. У цей же день чоловіки проведуть кваліфікацію.

Після обіду (за київським часом) будуть розіграні медалі у ковзанярському спорті (чоловіки, 1,500м), шорт-треку (жінки, 500м). У шорт-треку також відбудуться кваліфікації (чоловіки, 1,000м, і чоловіча естафета, 5,000м). Крім того, заплановано дві хокейні зустрічі з хокею.

Увага українських прихильників спорту буде прикута спочатку до чоловічої комбінації з гірськолижного спорту. О 4:30 (час початку) Іван Ковбаснюк подолає швидкісний спуск, а о 8:00 – слалом.

О 10:30 розпочнуться кваліфікаційні етапи спринтерських гонок з лижних перегонів. Тут Україну представлять Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський та Андрій Орлик. Фінали відбудуться о 14:25 і 14:34.

О 12:30 жінки проведуть третю спробу у санному спорті. Після якої відбудеться і четверта, фінальна. Тут за Україну виступають Олена Шхумова й Олена Стецків.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Нагадаємо, Німеччина і надалі лідирує у медальному заліку, Нідерланди – на другому місці.