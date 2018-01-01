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    Олімпіада-2018. День четвертий. Україна буде представлена у санному спорті, гірських лижах і лижному спринті

    Усього на старт у вівторок мають вийти семеро українців
    У вівторок, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють вісім комплектів нагород. О 2:05 ночі за київським часом за бронзові нагороди позмагаються норвежці та росіяни у турнірі змішаних пар з керлінгу. Фінал між Канадою та Швейцарією заплановано на 13:05. О 3:00 жінки-сноубордистки розіграють медалі у дисципліні хафпайп. У
    • Вчора, 22:58
    • Розсилка
    Олена Шхумова
    Олена Шхумова

    Усього на старт у вівторок мають вийти семеро українців

    У вівторок, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані спортсмени розіграють вісім комплектів нагород.

    О 2:05 ночі за київським часом за бронзові нагороди позмагаються норвежці та росіяни у турнірі змішаних пар з керлінгу. Фінал між Канадою та Швейцарією заплановано на 13:05.

    О 3:00 жінки-сноубордистки розіграють медалі у дисципліні хафпайп. У цей же день чоловіки проведуть кваліфікацію.

    Після обіду (за київським часом) будуть розіграні медалі у ковзанярському спорті (чоловіки, 1,500м), шорт-треку (жінки, 500м). У шорт-треку також відбудуться кваліфікації (чоловіки, 1,000м, і чоловіча естафета, 5,000м). Крім того, заплановано дві хокейні зустрічі з хокею.

    Увага українських прихильників спорту буде прикута спочатку до чоловічої комбінації з гірськолижного спорту. О 4:30 (час початку) Іван Ковбаснюк подолає швидкісний спуск, а о 8:00 – слалом.

    О 10:30 розпочнуться кваліфікаційні етапи спринтерських гонок з лижних перегонів. Тут Україну представлять Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський та Андрій Орлик. Фінали відбудуться о 14:25 і 14:34.

    О 12:30 жінки проведуть третю спробу у санному спорті. Після якої відбудеться і четверта, фінальна. Тут за Україну виступають Олена Шхумова й Олена Стецків.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Нагадаємо, Німеччина і надалі лідирує у медальному заліку, Нідерланди – на другому місці.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) українці лижний спорт ковзанярський спорт
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