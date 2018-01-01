Олімпіада-2018. Німеччина і надалі лідирує у медальному заліку, Нідерланди – на другому місці

На третьому місці, як і раніше, перебуває Норвегія, яка здобула найбільше нагород наразі

Збірна Німеччини зберегла лідерство у медальному заліку Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані за підсумками третього змагального дня. У понеділок, 12 лютого, німці здобули золото у біатлоні (Лаура Дальмаєр), срібло у стрибках з трампліна (Катарина Альтхаус) і бронзу у біатлоні (Бенедикт Долль). Таким чином, а активі Німеччини вже сім нагород,

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Лаура Дальмаєр. Фото Getty Images

На третьому місці, як і раніше, перебуває Норвегія, яка здобула найбільше нагород наразі

Збірна Німеччини зберегла лідерство у медальному заліку Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані за підсумками третього змагального дня.

У понеділок, 12 лютого, німці здобули золото у біатлоні (Лаура Дальмаєр), срібло у стрибках з трампліна (Катарина Альтхаус) і бронзу у біатлоні (Бенедикт Долль).

Таким чином, а активі Німеччини вже сім нагород, чотири з яких найвищого ґатунку.

На другому місці, як і до цього, розташовується збірна Нідерландів, у якої три золоті медалі, дві срібні та дві бронзові. У третій день на найвищу сходинку п’єдесталу зійшла Ірен Вюст (ковзанярський спорт).

А третьою йде команда Норвегії, яка станом на понеділок здобула найбільше нагород на Олімпіаді-2018 – дев’ять.

У третій медальний день норвежка Марен Лундбю перемогла у стрибках з трампліна серед жінок.

До Вашої уваги повна медальна таблиця за підсумками трьох днів: