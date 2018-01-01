Олімпіада-2018. Француженка перемогою в могулі принесла збірній Франції першу медаль
- Сьогодні, 17:07
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Першу нагороду в Пхьончхані також завоював Казахстан
Французька фристайлістка Перрін Лаффон стала переможницею могула на Олімпійських іграх-2018. У фінальному заїзді вона набрала 78.65 бала і на 0.09 випередила канадку Жустін Дюфур-Лапуант, якій дісталося срібло.
Це золото стало першою медаллю для Франції на Олімпійських іграх-2018. Першу нагороду в Пхьончхані також завоював Казахстан - Юлія Галишева в могулі стала третьою.
Нагадаємо, що перша в історії України представниця в могулі на Олімпійських іграх Тетяна Петрова не зуміла подолати кваліфікацію і пробитися до фінальних заїздів.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Жінки, могул
1. Перрін Лаффон (Франція) 78.65
2. Жустін Дюфур-Лапуант (Канада) 78.65
3. Юлія Галишева (Казахстан) 77.40