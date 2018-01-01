Олімпіада-2018. Фристайліст з Канади Леман виграв золото у дисципліні скі-крос

Срібло дісталося Швейцарії, а бронза – ОАР

У середу, 21 лютого, медалі на Олімпійських іграх у Пхьончхані розіграли фристайлісти у дисципліні скі-крос. До великого фіналу потрапили четверо спортсменів, які і поборолися у підсумку за нагороди. Враховуючи, що Кевін Друрі з Канади не зумів фінішувати, інші троє фристайлістів автоматично ставали призерами змагань. Отож, бронзову нагороду у