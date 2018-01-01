Олімпіада-2018. Фристайліст з Канади Леман виграв золото у дисципліні скі-крос
- Сьогодні, 09:54
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Розсилка
Срібло дісталося Швейцарії, а бронза – ОАР
У середу, 21 лютого, медалі на Олімпійських іграх у Пхьончхані розіграли фристайлісти у дисципліні скі-крос.
До великого фіналу потрапили четверо спортсменів, які і поборолися у підсумку за нагороди.
Враховуючи, що Кевін Друрі з Канади не зумів фінішувати, інші троє фристайлістів автоматично ставали призерами змагань.
Отож, бронзову нагороду у підсумку здобув атлет з Росії Сергій Рідзік, а срібну – Марк Бішофбергер зі Швейцарії.
А чемпіоном Олімпійських ігор-2018 у цій дисципліні став канадець Бреді Леман, який залишив суперників позаду.
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Скі-крос, чоловіки
1. Бреді Леман (Канада)
2. Марк Бішофбергер (Швейцарія)
3. Сергій Рідзік (ОАР)
Нагадаємо, українець Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном у дисципліні акробатика.