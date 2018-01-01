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    Олімпіада-2018. Фристайліст з Канади Леман виграв золото у дисципліні скі-крос

    Срібло дісталося Швейцарії, а бронза – ОАР
    У середу, 21 лютого, медалі на Олімпійських іграх у Пхьончхані розіграли фристайлісти у дисципліні скі-крос. До великого фіналу потрапили четверо спортсменів, які і поборолися у підсумку за нагороди. Враховуючи, що Кевін Друрі з Канади не зумів фінішувати, інші троє фристайлістів автоматично ставали призерами змагань. Отож, бронзову нагороду у
    • Сьогодні, 09:54
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    Четвірка фіналістів. Фото Getty Images
    Четвірка фіналістів. Фото Getty Images

    Срібло дісталося Швейцарії, а бронза – ОАР

    У середу, 21 лютого, медалі на Олімпійських іграх у Пхьончхані розіграли фристайлісти у дисципліні скі-крос.

    До великого фіналу потрапили четверо спортсменів, які і поборолися у підсумку за нагороди.

    Враховуючи, що Кевін Друрі з Канади не зумів фінішувати, інші троє фристайлістів автоматично ставали призерами змагань.

    Отож, бронзову нагороду у підсумку здобув атлет з Росії Сергій Рідзік, а срібну – Марк Бішофбергер зі Швейцарії.

    А чемпіоном Олімпійських ігор-2018 у цій дисципліні став канадець Бреді Леман, який залишив суперників позаду.

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фристайл

    Скі-крос, чоловіки

    1. Бреді Леман (Канада)
    2. Марк Бішофбергер (Швейцарія)
    3. Сергій Рідзік (ОАР)

    Нагадаємо, українець Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном у дисципліні акробатика.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт Олександр Абраменко
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