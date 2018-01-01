Олімпіада-2018. Італійка Фонтана шокувала Корею, здобувши золото у шорт-треку

А кореянка ще й була дискваліфікована за підсумками фіналу

Італія здобула першу золоту нагороду на Олімпійських іграх у корейському Пхьончхані. Її володаркою стала Аріанна Фонтана, яка виграла фінальний забіг із шорт-треку на дистанції 500 метрів. Лише фотофініш показав, що вона випередила на кілька сантиметрів кореянку Чхве Мі Джон. При цьому судді, після наради, дискваліфікували представницю Кореї.



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А кореянка ще й була дискваліфікована за підсумками фіналу

Італія здобула першу золоту нагороду на Олімпійських іграх у корейському Пхьончхані.

Її володаркою стала Аріанна Фонтана, яка виграла фінальний забіг із шорт-треку на дистанції 500 метрів.

Лише фотофініш показав, що вона випередила на кілька сантиметрів кореянку Чхве Мі Джон.

При цьому судді, після наради, дискваліфікували представницю Кореї.

Таким чином, на друге місце піднялася Яра ван Керкхоф з Нідерландів, а на третє – Кім Баутін з Канади. Саме вони й отримали срібло та бронзу відповідно.

Україна у шорт-треку на Олімпіаді-2018 не представлена.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Шорт трек

Жінки, 500м

1. Аріанна Фонтана (Італія) – 42.569

2. Яра ван Керкхоф (Нідерланди) – 43.256

3. Кім Баутін (Канада) - 43.881

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.