Олімпіада-2018. Кореянка виграла золото у шорт-треку на дистанції 1500 метрів
- Сьогодні, 14:47
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Розсилка
Хва Йонг Чон(ліворуч). Фото: Reuters
Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали
В Пхьончхані розіграний комплект олімпійських нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Хва Йонг Чон.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Чон подолала дистанцію за 2 хвилини секунди 24,96 Китаянка Лі Цзинью фінішувала другою 2:25.703, а канадка Кім Боутин - третьою - 2:25.834.
Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали.
Нагадаємо, що на дистанції 500 метрів перемогу на Олімпійських іграх здобула італійка Аріанна Фонтана.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Шорт-трек
Жінки, 500м
1. Хва Йонг Чон (Південна Корея) 2:24.948
2. Лі Цзинью (Китай) 2:25.703
3. Кім Боутин (Канада) 2:25.834