Олімпіада-2018. Кореянка виграла золото у шорт-треку на дистанції 1500 метрів

Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали

В Пхьончхані розіграний комплект олімпійських нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Хва Йонг Чон. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Чон подолала дистанцію за 2 хвилини секунди 24,96 Китаянка Лі Цзинью фінішувала другою 2:25.703, а канадка Кім Боутин - третьою -