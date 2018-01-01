  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. Кореянка виграла золото у шорт-треку на дистанції 1500 метрів

    Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали
    В Пхьончхані розіграний комплект олімпійських нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Хва Йонг Чон. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Чон подолала дистанцію за 2 хвилини секунди 24,96 Китаянка Лі Цзинью фінішувала другою 2:25.703, а канадка Кім Боутин - третьою -
    • Сьогодні, 14:47
    • Розсилка
    Хва Йонг Чон(ліворуч). Фото: Reuters
    Хва Йонг Чон(ліворуч). Фото: Reuters

    Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали

    В Пхьончхані розіграний комплект олімпійських нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Хва Йонг Чон.

    Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

    Чон подолала дистанцію за 2 хвилини секунди 24,96 Китаянка Лі Цзинью фінішувала другою 2:25.703, а канадка Кім Боутин - третьою - 2:25.834.

    Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали.

    Нагадаємо, що на дистанції 500 метрів перемогу на Олімпійських іграх здобула італійка Аріанна Фонтана.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Шорт-трек

    Жінки, 500м

    1. Хва Йонг Чон (Південна Корея) 2:24.948
    2. Лі Цзинью (Китай) 2:25.703
    3. Кім Боутин (Канада) 2:25.834

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ