Олімпіада-2018. Росіянкам не було рівних у жіночому фігурному катанні
- Сьогодні, 08:59
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Розсилка
Олімпійські атлетки з Росії здобули відразу золото та срібло у цій дисципліні
Команда олімпійських атлетів з Росії здобула першу золоту нагороду на Олімпійських іграх у Південній Кореї.
У жіночому одиночному фігурному катанні не було рівних відразу двом росіянкам.
Аліна Загітова та Євгенія Медведєва отримали однаковий бал за довільну програму, а отже, чемпіонкою Пхьончхану-2018 стала саме Загітова, яка мала невеличку перевагу після короткого прокату.
Медведєва стала срібною призеркою.
А бронзова нагорода дісталася Кейтлін Осмонд з Канади, яка суттєво випередила найближчих конкуренток.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання
Жіноче одиночне катання
1. Аліна Загітова (ОАР) – 239.57
2. Євгенія Медведєва (ОАР) – 238.26
3. Кейтлін Осмонд (Канада) – 231.02
Нагадаємо, українська фігуристка Анна Хниченкова не зуміла відібратися до довільної програми.