Олімпіада-2018. Росіянкам не було рівних у жіночому фігурному катанні

Олімпійські атлетки з Росії здобули відразу золото та срібло у цій дисципліні

Команда олімпійських атлетів з Росії здобула першу золоту нагороду на Олімпійських іграх у Південній Кореї. У жіночому одиночному фігурному катанні не було рівних відразу двом росіянкам. Аліна Загітова та Євгенія Медведєва отримали однаковий бал за довільну програму, а отже, чемпіонкою Пхьончхану-2018 стала саме Загітова, яка мала невеличку