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    Олімпіада-2018. Росіянкам не було рівних у жіночому фігурному катанні

    Олімпійські атлетки з Росії здобули відразу золото та срібло у цій дисципліні
    Команда олімпійських атлетів з Росії здобула першу золоту нагороду на Олімпійських іграх у Південній Кореї. У жіночому одиночному фігурному катанні не було рівних відразу двом росіянкам. Аліна Загітова та Євгенія Медведєва отримали однаковий бал за довільну програму, а отже, чемпіонкою Пхьончхану-2018 стала саме Загітова, яка мала невеличку
    • Сьогодні, 08:59
    • Розсилка
    Аліна Загітова. Фото Getty Images
    Аліна Загітова. Фото Getty Images

    Олімпійські атлетки з Росії здобули відразу золото та срібло у цій дисципліні

    Команда олімпійських атлетів з Росії здобула першу золоту нагороду на Олімпійських іграх у Південній Кореї.

    У жіночому одиночному фігурному катанні не було рівних відразу двом росіянкам.

    Аліна Загітова та Євгенія Медведєва отримали однаковий бал за довільну програму, а отже, чемпіонкою Пхьончхану-2018 стала саме Загітова, яка мала невеличку перевагу після короткого прокату.

    Медведєва стала срібною призеркою.

    А бронзова нагорода дісталася Кейтлін Осмонд з Канади, яка суттєво випередила найближчих конкуренток.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фігурне катання

    Жіноче одиночне катання

    1. Аліна Загітова (ОАР) – 239.57
    2. Євгенія Медведєва (ОАР) – 238.26
    3. Кейтлін Осмонд (Канада) – 231.02

    Нагадаємо, українська фігуристка Анна Хниченкова не зуміла відібратися до довільної програми.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання Анна Хниченкова
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