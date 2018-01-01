Олімпіада-2018. Українська фігуристка Хниченкова до довільної програми не потрапила

Українка у підсумку завершила виступи на 29-му місці

Анна Хниченкова завершила свої виступи на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї. Українська фігуристка зайняла 29-те, передостаннє, місце на змаганнях у Пхьончхані. Таким чином, до довільної програми вона не потрапила, адже далі проходили тільки 20 кращих спортсменок. Судді оцінили виступ Хниченкової, у якої не все вийшло гладко, у



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Анна Хниченкова

Українка у підсумку завершила виступи на 29-му місці

Анна Хниченкова завершила свої виступи на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї.

Українська фігуристка зайняла 29-те, передостаннє, місце на змаганнях у Пхьончхані.

Таким чином, до довільної програми вона не потрапила, адже далі проходили тільки 20 кращих спортсменок.

Судді оцінили виступ Хниченкової, у якої не все вийшло гладко, у 47.59 бала.

Лідерство після короткої програми, як і очікувалося, захопили російські спортсменки: Аліна Загітова та Євгенія Медведєва. Саме вони, очевидно, і розіграють між собою золото.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Фігурне катання

Жіноче одиночне катання

1. Аліна Загітова (ОАР) – 82.92

2. Євгенія Медведєва (ОАР) – 81.61

3. Кейтлін Осмонд (Канада) – 78.87

...29. Анна Хниченкова (Україна) – 47.59

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