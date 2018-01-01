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    Олімпіада-2018. Українська фігуристка Хниченкова до довільної програми не потрапила

    Українка у підсумку завершила виступи на 29-му місці
    Анна Хниченкова завершила свої виступи на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї. Українська фігуристка зайняла 29-те, передостаннє, місце на змаганнях у Пхьончхані. Таким чином, до довільної програми вона не потрапила, адже далі проходили тільки 20 кращих спортсменок. Судді оцінили виступ Хниченкової, у якої не все вийшло гладко, у
    • Сьогодні, 09:17
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    Анна Хниченкова
    Анна Хниченкова

    Українка у підсумку завершила виступи на 29-му місці

    Анна Хниченкова завершила свої виступи на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї.

    Українська фігуристка зайняла 29-те, передостаннє, місце на змаганнях у Пхьончхані.

    Таким чином, до довільної програми вона не потрапила, адже далі проходили тільки 20 кращих спортсменок.

    Судді оцінили виступ Хниченкової, у якої не все вийшло гладко, у 47.59 бала.

    Лідерство після короткої програми, як і очікувалося, захопили російські спортсменки: Аліна Загітова та Євгенія Медведєва. Саме вони, очевидно, і розіграють між собою золото.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фігурне катання

    Жіноче одиночне катання

    1. Аліна Загітова (ОАР) – 82.92
    2. Євгенія Медведєва (ОАР) – 81.61
    3. Кейтлін Осмонд (Канада) – 78.87
    ...29. Анна Хниченкова (Україна) – 47.59

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання Анна Хниченкова
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