Олімпіада-2018. Українська фігуристка Хниченкова до довільної програми не потрапила
- Сьогодні, 09:17
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Розсилка
Українка у підсумку завершила виступи на 29-му місці
Анна Хниченкова завершила свої виступи на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї.
Українська фігуристка зайняла 29-те, передостаннє, місце на змаганнях у Пхьончхані.
Таким чином, до довільної програми вона не потрапила, адже далі проходили тільки 20 кращих спортсменок.
Судді оцінили виступ Хниченкової, у якої не все вийшло гладко, у 47.59 бала.
Лідерство після короткої програми, як і очікувалося, захопили російські спортсменки: Аліна Загітова та Євгенія Медведєва. Саме вони, очевидно, і розіграють між собою золото.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання
Жіноче одиночне катання
1. Аліна Загітова (ОАР) – 82.92
2. Євгенія Медведєва (ОАР) – 81.61
3. Кейтлін Осмонд (Канада) – 78.87
...29. Анна Хниченкова (Україна) – 47.59
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