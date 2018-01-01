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    Олімпіада-2018. У фіналі міксту канадські керлінгісти розгромили швейцарців

    Фінальний поєдинок завершився завчасно з рахунком 10:3
    Збірна Канади стала переможцем змішаних змагань з керлінгу на Олімпійських іграх 2018 року. У фінальному поєдинку представники цієї країни просто розгромили команду Швейцарії – 10:3. Зустріч завершилася після шостого енду, адже у швейцарців не було вже шансів врятуватися у цьому протистоянні. Бронзовими призерами стали росіяни, які у
    • Сьогодні, 14:35
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    Канадські керлінгісти. Фото Getty Images
    Канадські керлінгісти. Фото Getty Images

    Фінальний поєдинок завершився завчасно з рахунком 10:3

    Збірна Канади стала переможцем змішаних змагань з керлінгу на Олімпійських іграх 2018 року.

    У фінальному поєдинку представники цієї країни просто розгромили команду Швейцарії – 10:3.

    Зустріч завершилася після шостого енду, адже у швейцарців не було вже шансів врятуватися у цьому протистоянні.

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    Бронзовими призерами стали росіяни, які у матчі за третє місце обіграли Норвегію – 8:4.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Керлінг, змішані команди

    Фінал

    Канада – Швейцарія – 10:3 (2:0, 0:2, 4:0, 0:1, 2:0, 2:0)

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея
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