Олімпіада-2018. У фіналі міксту канадські керлінгісти розгромили швейцарців

Фінальний поєдинок завершився завчасно з рахунком 10:3

Збірна Канади стала переможцем змішаних змагань з керлінгу на Олімпійських іграх 2018 року. У фінальному поєдинку представники цієї країни просто розгромили команду Швейцарії – 10:3. Зустріч завершилася після шостого енду, адже у швейцарців не було вже шансів врятуватися у цьому протистоянні. Бронзовими призерами стали росіяни, які у



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Канадські керлінгісти. Фото Getty Images

Фінальний поєдинок завершився завчасно з рахунком 10:3

Збірна Канади стала переможцем змішаних змагань з керлінгу на Олімпійських іграх 2018 року.

У фінальному поєдинку представники цієї країни просто розгромили команду Швейцарії – 10:3.

Зустріч завершилася після шостого енду, адже у швейцарців не було вже шансів врятуватися у цьому протистоянні.

Бронзовими призерами стали росіяни, які у матчі за третє місце обіграли Норвегію – 8:4.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Керлінг, змішані команди

Фінал

Канада – Швейцарія – 10:3 (2:0, 0:2, 4:0, 0:1, 2:0, 2:0)

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.