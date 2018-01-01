Олімпіада-2018. У фіналі міксту канадські керлінгісти розгромили швейцарців
- Сьогодні, 14:35
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Розсилка
Канадські керлінгісти. Фото Getty Images
Фінальний поєдинок завершився завчасно з рахунком 10:3
Збірна Канади стала переможцем змішаних змагань з керлінгу на Олімпійських іграх 2018 року.
У фінальному поєдинку представники цієї країни просто розгромили команду Швейцарії – 10:3.
Зустріч завершилася після шостого енду, адже у швейцарців не було вже шансів врятуватися у цьому протистоянні.
Бронзовими призерами стали росіяни, які у матчі за третє місце обіграли Норвегію – 8:4.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Керлінг, змішані команди
Фінал
Канада – Швейцарія – 10:3 (2:0, 0:2, 4:0, 0:1, 2:0, 2:0)
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.