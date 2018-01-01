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    Олімпіада-2018. У лижних спринтах золото здобули норвежець і шведка

    Тріумфаторами стали Стіна Нільссон і Йоганнес Гьосфлот Клабо
    Стіна Нільссон і Йоганнес Клабо виграли золоті нагороди у спринтерських лижних гонках у Пхьончхані-2018. Саме шведка та норвежець були найшвидшими у фінальних заїздах. Зокрема, Нільссон випередила своїх конкуренток на три секунди. У чоловіків боротьба була гострішою, а Клабо «привіз» суперникам трохи менше півтори хвилини. Срібними
    • Сьогодні, 15:21
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    Стіна Нільссон. Фото Bildbyr&aring;n
    Стіна Нільссон. Фото Bildbyrån

    Тріумфаторами стали Стіна Нільссон і Йоганнес Гьосфлот Клабо

    Стіна Нільссон і Йоганнес Клабо виграли золоті нагороди у спринтерських лижних гонках у Пхьончхані-2018.

    Саме шведка та норвежець були найшвидшими у фінальних заїздах.

    Зокрема, Нільссон випередила своїх конкуренток на три секунди. У чоловіків боротьба була гострішою, а Клабо «привіз» суперникам трохи менше півтори хвилини.

    Срібними призерами стали Майкен Фалла з Норвегії та Федеріко Пеллегріно з Італії.

    Дві бронзи поклали у скарбничку своєї команди атлети з Росії.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони

    Жіночий класичний спринт

    1. Стіна Нільссон (Швеція) – 3:03.84
    2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегія) - +3.03
    3. Юлія Бєлорукова (ОАР) - +3.37

    Чоловічий класичний спринт

    1. Йоганнес Гьосфлот Клабо (Норвегія) – 3:05.75
    2. Федеріко Пеллегріно (Італія) - +1.34
    3. Олександр Большунов (ОАР) - +1.36

    Нагадаємо, українські лижники не зуміли пройти кваліфікацію у спринтерських гонках на Олімпіаді-2018.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея лижний спорт
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