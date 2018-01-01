Олімпіада-2018. У лижних спринтах золото здобули норвежець і шведка

Тріумфаторами стали Стіна Нільссон і Йоганнес Гьосфлот Клабо

Стіна Нільссон і Йоганнес Клабо виграли золоті нагороди у спринтерських лижних гонках у Пхьончхані-2018. Саме шведка та норвежець були найшвидшими у фінальних заїздах. Зокрема, Нільссон випередила своїх конкуренток на три секунди. У чоловіків боротьба була гострішою, а Клабо «привіз» суперникам трохи менше півтори хвилини. Срібними



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Стіна Нільссон. Фото Bildbyrån

Тріумфаторами стали Стіна Нільссон і Йоганнес Гьосфлот Клабо

Стіна Нільссон і Йоганнес Клабо виграли золоті нагороди у спринтерських лижних гонках у Пхьончхані-2018.

Саме шведка та норвежець були найшвидшими у фінальних заїздах.

Зокрема, Нільссон випередила своїх конкуренток на три секунди. У чоловіків боротьба була гострішою, а Клабо «привіз» суперникам трохи менше півтори хвилини.

Срібними призерами стали Майкен Фалла з Норвегії та Федеріко Пеллегріно з Італії.

Дві бронзи поклали у скарбничку своєї команди атлети з Росії.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Жіночий класичний спринт

1. Стіна Нільссон (Швеція) – 3:03.84

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегія) - +3.03

3. Юлія Бєлорукова (ОАР) - +3.37

Чоловічий класичний спринт

1. Йоганнес Гьосфлот Клабо (Норвегія) – 3:05.75

2. Федеріко Пеллегріно (Італія) - +1.34

3. Олександр Большунов (ОАР) - +1.36

Нагадаємо, українські лижники не зуміли пройти кваліфікацію у спринтерських гонках на Олімпіаді-2018.