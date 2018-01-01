Олімпіада-2018. У лижних спринтах золото здобули норвежець і шведка
- Сьогодні, 15:21
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Тріумфаторами стали Стіна Нільссон і Йоганнес Гьосфлот Клабо
Стіна Нільссон і Йоганнес Клабо виграли золоті нагороди у спринтерських лижних гонках у Пхьончхані-2018.
Саме шведка та норвежець були найшвидшими у фінальних заїздах.
Зокрема, Нільссон випередила своїх конкуренток на три секунди. У чоловіків боротьба була гострішою, а Клабо «привіз» суперникам трохи менше півтори хвилини.
Срібними призерами стали Майкен Фалла з Норвегії та Федеріко Пеллегріно з Італії.
Дві бронзи поклали у скарбничку своєї команди атлети з Росії.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони
Жіночий класичний спринт
1. Стіна Нільссон (Швеція) – 3:03.84
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегія) - +3.03
3. Юлія Бєлорукова (ОАР) - +3.37
Чоловічий класичний спринт
1. Йоганнес Гьосфлот Клабо (Норвегія) – 3:05.75
2. Федеріко Пеллегріно (Італія) - +1.34
3. Олександр Большунов (ОАР) - +1.36
Нагадаємо, українські лижники не зуміли пройти кваліфікацію у спринтерських гонках на Олімпіаді-2018.