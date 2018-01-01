Олімпіада-2018. У жіночих стрибках з трампліна перемогла норвежка Лундбю

Срібло здобула представниця Німеччини, а бронзу - представниця Японії

Марен Лундбю принесла Норвегії другу золоту нагороду на південнокорейській Олімпіаді 2018 року. Вона перемогла у змаганнях зі стрибків з нормального трампліна серед жінок. Лундбю лідирувала і після першого раунду, отримавши за свій стрибок 125.4 бала. А у вирішальній спробі вона тільки поліпшила свій результат. Стрибок на 110 метрів судді оцінили



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Срібло здобула представниця Німеччини, а бронзу - представниця Японії

Марен Лундбю принесла Норвегії другу золоту нагороду на південнокорейській Олімпіаді 2018 року.

Вона перемогла у змаганнях зі стрибків з нормального трампліна серед жінок.

Лундбю лідирувала і після першого раунду, отримавши за свій стрибок 125.4 бала. А у вирішальній спробі вона тільки поліпшила свій результат. Стрибок на 110 метрів судді оцінили у 139.2 бала – 264.6 загалом.

На другому місці завершила змагання Катарина Альтхаус з Німеччини, яка зберегла свою позицію, яку займала і після першого раунду.

Бронзова медаль дісталася Сарі Таканасі з Японії. Вона зберегла свою позицію від зазіхань спортсменки з Росії.

Нагадаємо, Україна у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2018 не представлена.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Стрибки з трампліна

Жінки, нормальний трамплін

1. Марен Лундбю (Норвегія) – 264.6

2. Катарина Альтхаус (Німеччина) – 252.6

3. Сара Таканасі (Японія) – 243.8

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.