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    Олімпіада-2018. У жіночих стрибках з трампліна перемогла норвежка Лундбю

    Срібло здобула представниця Німеччини, а бронзу - представниця Японії
    Марен Лундбю принесла Норвегії другу золоту нагороду на південнокорейській Олімпіаді 2018 року. Вона перемогла у змаганнях зі стрибків з нормального трампліна серед жінок. Лундбю лідирувала і після першого раунду, отримавши за свій стрибок 125.4 бала. А у вирішальній спробі вона тільки поліпшила свій результат. Стрибок на 110 метрів судді оцінили
    • Сьогодні, 17:39
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Срібло здобула представниця Німеччини, а бронзу - представниця Японії

    Марен Лундбю принесла Норвегії другу золоту нагороду на південнокорейській Олімпіаді 2018 року.

    Вона перемогла у змаганнях зі стрибків з нормального трампліна серед жінок.

    Лундбю лідирувала і після першого раунду, отримавши за свій стрибок 125.4 бала. А у вирішальній спробі вона тільки поліпшила свій результат. Стрибок на 110 метрів судді оцінили у 139.2 бала – 264.6 загалом.

    На другому місці завершила змагання Катарина Альтхаус з Німеччини, яка зберегла свою позицію, яку займала і після першого раунду.

    Бронзова медаль дісталася Сарі Таканасі з Японії. Вона зберегла свою позицію від зазіхань спортсменки з Росії.

    Нагадаємо, Україна у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2018 не представлена.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Стрибки з трампліна

    Жінки, нормальний трамплін

    1. Марен Лундбю (Норвегія) – 264.6
    2. Катарина Альтхаус (Німеччина) – 252.6
    3. Сара Таканасі (Японія) – 243.8

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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