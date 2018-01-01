Олімпіада-2018. Японець Ханю виграв друге олімпійське золото в кар’єрі у фігурному катанні
- Сьогодні, 10:03
-
Розсилка
За свій прокат Ханю отримав 317.85 бала
Юдзуру Ханю став дворазовим олімпійським чемпіоном в чоловічому одиночному катанні. У Пхьончхані японець захопив лідерство після короткої програми, а потім втримався на першому рядку після довільної програми.
За свій прокат Ханю отримав 317.85 бала (з них 209.55 за елементи). Це значно поступається його світовому рекорду зразка ЧС-2017 - 323.20 бала.
Срібло Пхьончхана-2018 завоював ще один японець Сема Уно (202.73 за довільну програму, 306.90 в сумі). Бронза дісталася іспанцеві Хав'єру Фернандес (197.66 / 305.24).
Колишній українець Олексій Биченко, який нині виступає за Ізраїль, завдяки вільній програмі зумів піднятися з 13-го на 11-е місце (172.88 / 257.01).
Нагадаємо, що представник України Ярослав Паніот в короткій програмі посів останнє 30-е місце і далі боротьбу не продовжував.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання
Чоловіча одиночна довільна програма
1. Юдзуру Ханю (Японія) - 317.85
2. Сома Уно (Японія) - 306.90
3. Хав'єр Фернандес (Іспанія) - 305.24