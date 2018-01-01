Олімпіада-2018. Український фігурист Паніот зайняв останнє місце у короткій програмі

Українець не зміг кваліфікуватися в наступний раунд

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані відбулася коротка програма у фігурному катанні серед чоловіків. Україну у цій дисципліні представляє Ярослав Паніот. На жаль, українець виступив доволі невдало, зайнявши останнє місце. У підсумку Паніот не зміг кваліфікуватися в наступний раунд. Виграв коротку програму