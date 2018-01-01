Олімпіада-2018. Український фігурист Паніот зайняв останнє місце у короткій програмі
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Українець не зміг кваліфікуватися в наступний раунд
У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані відбулася коротка програма у фігурному катанні серед чоловіків.
Україну у цій дисципліні представляє Ярослав Паніот.
На жаль, українець виступив доволі невдало, зайнявши останнє місце.
У підсумку Паніот не зміг кваліфікуватися в наступний раунд.
Виграв коротку програму представник Японії Юдзуру Ханю.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання (коротка програма)
Чоловіки
1. Юдзуру Ханю (Японія) - 111,68
2. Хав'єр Фернандес (Іспанія) - 107,58
3. Шома Уно (Японія) - 104,17
...30. Ярослав Паніот (Україна) - 46,58
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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