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    Олімпіада-2018. Український фігурист Паніот зайняв останнє місце у короткій програмі

    Українець не зміг кваліфікуватися в наступний раунд
    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані відбулася коротка програма у фігурному катанні серед чоловіків. Україну у цій дисципліні представляє Ярослав Паніот. На жаль, українець виступив доволі невдало, зайнявши останнє місце. У підсумку Паніот не зміг кваліфікуватися в наступний раунд. Виграв коротку програму
    • Сьогодні, 08:53
    • Розсилка
    Ярослав Паніот. Фото: Getty Images
    Ярослав Паніот. Фото: Getty Images

    Українець не зміг кваліфікуватися в наступний раунд

    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані відбулася коротка програма у фігурному катанні серед чоловіків.

    Україну у цій дисципліні представляє Ярослав Паніот.

    На жаль, українець виступив доволі невдало, зайнявши останнє місце.

    У підсумку Паніот не зміг кваліфікуватися в наступний раунд.

    Виграв коротку програму представник Японії Юдзуру Ханю.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фігурне катання (коротка програма)

    Чоловіки

    1. Юдзуру Ханю (Японія) - 111,68
    2. Хав'єр Фернандес (Іспанія) - 107,58
    3. Шома Уно (Японія) - 104,17
    ...30. Ярослав Паніот (Україна) - 46,58

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.



    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання Ярослав Паніот
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