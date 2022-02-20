  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Олімпіада-2022. Україна повторила результат 2006 року

    Збірна України завдяки &laquo;сріблу&raquo;&nbsp;Олександра Абраменка посіла 25 місце в медальному заліку Олімпіади - Олімпіада-2022. Україна повторила результат 2006 року
    Збірна України завдяки «сріблу» Олександра Абраменка посіла 25 місце в медальному заліку Олімпіади
    фото: olympics

    У Пекіні підійшли до завершення зимові Ігри

    На Олімпіаді в Пекіні пролунала фінальна сирена в матчі за «золото» хокейного турніру. Перемогою збірної Фінляндії змагальна програма добігла кінця. Залишилося провести лише церемонію закриття.

    Збірна України здобула в Пекіні Одну нагороду. Срібну медаль у лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко. Ця звитяга дозволила Україні стати однією з 29 країн, які їдуть з Китаю не з порожніми скарбничками. В медальному заліку наша команда посіла 25 місце.

    Зимова Олімпіада в Пекіні стала восьмою національної команди.

    1994 рік – 1 «золото», 1 «бронза»

    1998 рік – 1 «срібло»

    2002 рік – 0

    2006 рік – 2 «бронзи»

    2010 рік – 0

    2014 рік – 1 «золото», 1 «бронза»

    201 рік – 1 «золото»

    2022 рік – 1 «срібло»

    Медальний залік вдруге поспіль виграла Норвегія.

    567_02

    Де і коли дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Олександр Абраменко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Олімпіада-2022. Україна повторила результат 2006 року