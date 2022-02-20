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    Найкращим хокеїстом Олімпіади став 17-річний словак

    Юрай Слафковскі&nbsp;&ndash; зірка, що сходить у світовому хокеї - Найкращим хокеїстом Олімпіади став 17-річний словак
    Юрай Слафковскі – зірка, що сходить у світовому хокеї
    фото з відкритих джерел

    Юрая Слафковскі визнано найціннішим гравцем Ігор-2022

    У Пекіні завершився хокейний турнір. Бронзові нагороди вперше в історії здобула збірна Словаччини, яка в матчі за третє місце здолала Швецію – 4:0. У тій зустрічі дубль оформив 17-річний нападник Юрай Слафковскі, якого визнали найціннішим гравцем Олімпіади-2022.

    Усього на рахунку юнака сім голів. Він став найкращим снайпером турніру.

    А переможцем Олімпіади стала хокейна збірна Фінляндії. В фіналі команда Суомі здолала ОКР (Олімпійський комітет Росії) з рахунком – 2:1.

    Не зважаючи на мінімальну перевагу в рахунку, фіни були на голову сильніші. Вони першими пропустили, але повністю домінували на майданчику і зняти питання про переможця їм особливих труднощів не склало. Досягнувши переваги, фіни впевнено контролювали гру. Достатньо сказати, що за весь третій період ОКР, якій потрібно було відіграватися, нанесли лише три кидки по воротах новоспечених чемпіонів.

    Збірна Фінляндії вперше в історії виграла Олімпіаду. Раніше найвищим досягненням цієї команди було срібло на Іграх 1988 року у Калгарі та 2006 року у Турині.

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    Теги: Олімпіада хокей
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    Найкращим хокеїстом Олімпіади став 17-річний словак