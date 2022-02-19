Китайська пара закрила програму фігуристів на Олімпіаді третім світовим рекордом

Суй і Хань випередили два дуети з ОКР

На Олімпіаді в Пекіні завершилася програма фігуристів, які одними з перших почали змагатися і одними з останніх їх завершили. Жирну крапку у граціозному виді поставила китайська пара Веньцзін Суй і Хань Цун. В спортивних танцях вони перемогли зі світовим рекордом, який став третім від них на замових Іграх.

Суддів вони підкорили найскладнішою четвертою підкруткою, яку ніхто не робить у світі. Елемент ультра-сі на самому початку програми вийшов у них успішно. Як і елементи, що залишилися, за винятком потрійного сальхова, який недокрутила партнерка. Але ця помарка особливої ролі не зіграла. Суй і Хань каталися наче останній раз, вклавши всі свої почуття в зворушливий прокат. Наприкінці виступу китайці розплакалися, а трибуни аплодували їм стоячи.

В підсумку вони отримали 155,47 бала за довільну програму та 239.88 за сумою. Суй та Цун виграли зі світовим рекордом. Попередній складав 239,82 бали і був встановлений у січні 2022 року на чемпіонаті Європи.

Друге й третє місця зайняли пари з ОКР: Євгенія Тарасова з Володимиром Морозовим (239,25) і Анастасія Мішина з Олександром Галлямовим (237,71).

Це – третій світовий рекорд, які Суй і Хань встановили на Білій Олімпіаді. Раніше вони двічі оновлювали досягнення в короткій програмі.

Тим часом суд заборонив нагородження на турнірі фігуристів, де перемогли росіяни.