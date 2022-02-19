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    Де і коли дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор

    На Національному стадіоні в Пекіні відбулося два заходи Ігор-2022 - відкриття і закриття зимової Олімпіади - Де і коли дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор
    На Національному стадіоні в Пекіні відбулося два заходи Ігор-2022 - відкриття і закриття зимової Олімпіади
    фото з відкритих джерел

    20 лютого згасне вогонь зимових Ігор у Пекіні

    Зимова Олімпіада в Пекіні свою програму завершить 20 лютого. Цього дня відбудуться останні виступи спортсменів. Змагатимуться гірськолижники, бобслеїсти, керлінгісти, хокеїсти та лижники. В останньому виді візьмуть участь і українки. 30-кілометрову гонку з масовим стартом бігтимуть Марина Анцибор та Вікторія Олех. Шансів на медалі у них немає, тож в активі збірної України, скоріше за все, в активі залишиться одна нагорода, яку у фристайлі виборов Олександр Абраменко.

    Він, нагадаємо, разом з Олександрою Назаровою був прапороносцем на відкритті Ігор-2022. Наразі він уже вдома, а на закритті Ігор прапор довірили біатлоністці Олені Білосюк.

    Вже відомий і переможець в медальному заліку. Здобувши 15 золотих нагород збірна Норвегії стала недосяжною для конкурентів.

    Церемонія закриття Олімпіади розпочнеться о 14:00. Транслюватиме її UA:Перший.

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    Теги: Олімпіада лижний спорт Олена Підгрушна Олександр Абраменко
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    Де і коли дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор