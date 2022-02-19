Де і коли дивитися церемонію закриття Олімпійських ігор

На Національному стадіоні в Пекіні відбулося два заходи Ігор-2022 - відкриття і закриття зимової Олімпіади

20 лютого згасне вогонь зимових Ігор у Пекіні

Зимова Олімпіада в Пекіні свою програму завершить 20 лютого. Цього дня відбудуться останні виступи спортсменів. Змагатимуться гірськолижники, бобслеїсти, керлінгісти, хокеїсти та лижники. В останньому виді візьмуть участь і українки. 30-кілометрову гонку з масовим стартом бігтимуть Марина Анцибор та Вікторія Олех. Шансів на медалі у них немає, тож в активі збірної України, скоріше за все, в активі залишиться одна нагорода, яку у фристайлі виборов Олександр Абраменко.

Він, нагадаємо, разом з Олександрою Назаровою був прапороносцем на відкритті Ігор-2022. Наразі він уже вдома, а на закритті Ігор прапор довірили біатлоністці Олені Білосюк.

Вже відомий і переможець в медальному заліку. Здобувши 15 золотих нагород збірна Норвегії стала недосяжною для конкурентів.

Церемонія закриття Олімпіади розпочнеться о 14:00. Транслюватиме її UA:Перший.