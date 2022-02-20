  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шестиразова чемпіонка світу не здобула жодної медалі на Олімпіаді

    Мікаела Шиффрін зазнала невдачі на Іграх у Пекіні - Шестиразова чемпіонка світу не здобула жодної медалі на Олімпіаді
    Мікаела Шиффрін зазнала невдачі на Іграх у Пекіні
    фото: olympics

    Легендарна американка Шиффрін проїхала повз медаль в останніх змаганнях гірськолижників

    Одна з головних фавориток на перемоги в змаганнях гірськолижників на Іграх-2022 американка Мікаела Шиффрін стала головним розчаруванням Олімпіади. Легендарна спортсменка не здобула в Пекіні жодної медалі.

    В останній змагальний день Ігор 20 лютого збірна США залишилася без медалі у змішаних командних змаганнях. Раніше Мікаела не фінішувала у першій спробі у слаломі та гігантському слаломі. У супергіганті вона посіла 9 місце, у швидкісному спуску – 18-те. У суперкомбінації американка знову не змогла фінішувати у слаломі.

    26-річна Шиффрін – дворазова олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу, триразова володарка Кубка світу в загальному заліку, багаторазова переможниця етапів Кубка світу.

    Командні змагання гірськолижників виграла Австрія. Друге й третє місця посіли Німеччина і Норвегія.

    Раніше став відомий переможець медального заліку Олімпіади.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада гірські лижі Мікаела Шиффрін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шестиразова чемпіонка світу не здобула жодної медалі на Олімпіаді