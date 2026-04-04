Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з боротьби завершила кар'єру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Цугумі Сакурай виграла три поспіль світові першості, а потім – і Олімпіаду
фото: Kyodo

Цугумі Сакурай вирішила присвятити наступні роки розвитку боротьби в Японії 

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 та триразова чемпіонка світу з боротьби Цугумі Сакурай оголосила про завершення спортивної кар'єри у віці 24 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyodonews.net.

Причина завершення кар'єри

Японська зірка вирішила залишити великий спорт на піку своєї форми, щоб зосередитися на тренерській діяльності. Сакурай, яка домінувала у ваговій категорії до 57 кг, зробила відповідну заяву 3 квітня 2026 року в префектурі Коті. Спортсменка повідомила, що створює власну школу боротьби у рідному місті Конан, де планує тренувати молодь. «Як спортсменка, я підводжу риску», – зазначила японка, додавши, що тепер бачить свою місію у вихованні нового покоління чемпіонів.

Цугумі Сакурай виграла три Чемпіонати світу поспіль (2021, 2022, 2023), а на Олімпійських іграх у Парижі здобула золото разом зі своїм другом дитинства Котаро Кійоокою. Цікаво, що обох чемпіонів тренував батько Цугумі.

Протистояння Сакурай з українками

Японська чемпіонка неодноразово ставала на шляху українських борчинь на найбільших міжнародних стартах. Зокрема, найближчою до перемоги над японкою була Аліна Акобія (зараз Аліна Грушина) під час Чемпіонату світу 2022. Неодноразова чемпіонка Європи провела успішну дію на два бали, але в другому періоді японка відповіла своєю атакою і за критерієм (за рівної кількості очок перемагає та, хто зробила найрезультативнішу дію останньою) зуміла здолати Грушину. Щоправда, без медалі українка не лишилася: вона стала бронзовою призеркою, а Сакурай стала переможницею. 

Також Сакурай зустрічалася роком раніше проти Олександри Хоменець у ваговій категорії до 55 кг на Чемпіонаті світу. Тоді вона здобула перемогу з рахунком 10:4. 

Майбутнє Японії у вазі до 57 кг

Після несподіваного завершення кар'єри Цугумі Сакурай, вакантне місце лідерки у ваговій категорії до 57 кг готується посісти чи не найфеноменальніша борчиня сучасності – Акарі Фудзінамі. 21-річна олімпійська чемпіонка Парижа у вазі до 53 кг оголосила про перехід у вищу категорію, ставлячи перед собою історичну мету. Акарі прагне стати першою жінкою в історії боротьби, яка виграє дві поспіль золоті олімпійські медалі, піднявшись у важчу категорію.

Головною причиною зміни категорії стала фізіологія: при зрості 164 см природна вага Акарі становить близько 61 кг. Постійне скидання ваги до 53 кг виснажувала організм і призводила до втрати м'язової маси. «Я відчуваю, що зможу продемонструвати свій найкращий перформанс, скидаючи лише три кілограми від своєї природної ваги, а не вісім», – зазначила Фудзінамі.

Нагадаємо, що найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо. Чинна олімпійська чемпіонка вирішила піти зі спорту на своєму піку. 

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
