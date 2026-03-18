У фіналі WBC збірна Венесуели здобула перемогу над командою США

Виконуюча обов'язки президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила національний вихідний на честь перемоги національної збірної у фіналі Світової бейсбольної класики (WBC) 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі WBC, який відбувся у середу, 18 березня 2026 року, у Маямі (США), збірна Венесуели здобула перемогу над командою США – 3:2.

Венесуельці вперше в історії виграли головний міжнародний турнір для бейсбольних збірних.

«Я вирішила оголосити завтрашній день Днем національного тріумфу – неробочим днем, за винятком працівників життєво важливих служб, щоб наша молодь вийшла на площі, у парки та на спортивні майданчики святкувати», – повідомила Родрігес.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.