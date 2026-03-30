Фітнес-бренд представив протеїновий презерватив

Іванна Гончар
Beast Life здивував «протеїновим презервативом»
У мережі почали з’являтися припущення, що анонс може бути частиною маркетингової кампанії до 1 квітня

Індійський фітнес-бренд Beast Life, заснований блогером і спортсменом Гауравом Танеджі, опинився в центрі обговорень після доволі несподіваного анонсу. Компанія заявила про запуск «першого у світі протеїнового презерватива», чим миттєво привернула увагу користувачів соцмереж і викликала хвилю реакцій – від здивування до відвертого сміху, пише «Главком».

У своєму Instagram бренд опублікував допис із провокативним підписом: «Ми прийшли, щоб покращити ваш вечірній виступ». Саме формулювання, як і сама ідея продукту, швидко зробили публікацію вірусною. Однак замість серйозного обговорення інновації користувачі почали масово жартувати та ставити під сумнів реальність такого «винаходу».

У коментарях з’явилися десятки іронічних відгуків. Реакція аудиторії була радше розважальною, ніж серйозною.

Поступово в мережі почали з’являтися припущення, що анонс може бути частиною маркетингової кампанії до 1 квітня. Багато користувачів прямо писали, що це схоже на першоквітневий розіграш. 

Станом на зараз Beast Life не підтвердив і не спростував, чи є «протеїновий презерватив» реальним товаром. Компанія також не надала жодних уточнень щодо складу, призначення чи можливого запуску продукту на ринок, що лише підігріває інтерес і водночас скепсис. 

До слова, сучасні дослідження підтверджують, що інтерес до сексу серед зумерів, зокрема українських, дійсно знизився порівняно з попередніми поколіннями. Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту, який зазвичай був складніше отримати для міленіалів.

Теги: фітнес розіграш секс спорт

