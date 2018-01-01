«Олімпік» близький до підписання контракту із двома бразильськими легіонерами

Футболісти вразили керівництво донецького клубу

«Олімпік» запросив на перегляд двох бразильців. Про це повідомляє офіційний сайт Київської обласної федерації футболу. Атакуючий півзахисник Кака і вінгер Джонатан вразили керівництво донецького клубу своєю грою на турнірі під егідою Коффі. Зазначимо, «Олімпік» зараз знаходиться на тренувальному зборі в Туреччині. Раніше