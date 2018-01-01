  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Олімпік» близький до підписання контракту із двома бразильськими легіонерами

    Футболісти вразили керівництво донецького клубу
    «Олімпік» запросив на перегляд двох бразильців. Про це повідомляє офіційний сайт Київської обласної федерації футболу. Атакуючий півзахисник Кака і вінгер Джонатан вразили керівництво донецького клубу своєю грою на турнірі під егідою Коффі. Зазначимо, «Олімпік» зараз знаходиться на тренувальному зборі в Туреччині. Раніше
    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Фото: Київщина футбольна
    Фото: Київщина футбольна

    Футболісти вразили керівництво донецького клубу

    «Олімпік» запросив на перегляд двох бразильців.

    Про це повідомляє офіційний сайт Київської обласної федерації футболу.

    Атакуючий півзахисник Кака і вінгер Джонатан вразили керівництво донецького клубу своєю грою на турнірі під егідою Коффі.

    Зазначимо, «Олімпік» зараз знаходиться на тренувальному зборі в Туреччині.

    Раніше повідомлялося, що Моха близький до переходу в «Слован» з Братислави.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ