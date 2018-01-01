«Олімпік» близький до підписання контракту із двома бразильськими легіонерами
- Сьогодні, 11:21
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Фото: Київщина футбольна
Футболісти вразили керівництво донецького клубу
«Олімпік» запросив на перегляд двох бразильців.
Про це повідомляє офіційний сайт Київської обласної федерації футболу.
Атакуючий півзахисник Кака і вінгер Джонатан вразили керівництво донецького клубу своєю грою на турнірі під егідою Коффі.
Зазначимо, «Олімпік» зараз знаходиться на тренувальному зборі в Туреччині.
Раніше повідомлялося, що Моха близький до переходу в «Слован» з Братислави.