«Олімпік» оголосив про підписання чергового новачка
- Сьогодні, 18:26
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Темур Парцванія. Фото: ФК Олімпік
Кольори донецького клубу буде захищати український захисник Парцванія
Екс-захисник «Десни» Темур Парцванія продовжить кар'єру в ФК «Олімпік».
З 26-річним футболістом підписаний контракт терміном на два роки, повідомляє прес-служба донецького клубу.
Українець раніше вже виступав у складі донецького клубу, за який провів 34 матчі.
У поточному сезоні Парцванія провів 13 матчів у складі «Десни», в яких забив один гол.
Раніше стало відомо, що склад футбольного клубу «Олімпік» поповнили брати-близнюки Геннадій і Євген Пасічи, а також 23-річний універсал Сергій Кулинич.