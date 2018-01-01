«Олімпік» оголосив про підписання чергового новачка

Кольори донецького клубу буде захищати український захисник Парцванія

Екс-захисник «Десни» Темур Парцванія продовжить кар'єру в ФК «Олімпік». З 26-річним футболістом підписаний контракт терміном на два роки, повідомляє прес-служба донецького клубу. Українець раніше вже виступав у складі донецького клубу, за який провів 34 матчі. У поточному сезоні Парцванія провів 13 матчів у складі