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    «Олімпік» оголосив про підписання чергового новачка

    Кольори донецького клубу буде захищати український захисник Парцванія
    Екс-захисник «Десни» Темур Парцванія продовжить кар'єру в ФК «Олімпік». З 26-річним футболістом підписаний контракт терміном на два роки, повідомляє прес-служба донецького клубу. Українець раніше вже виступав у складі донецького клубу, за який провів 34 матчі. У поточному сезоні Парцванія провів 13 матчів у складі
    • Сьогодні, 18:26
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    Темур Парцванія. Фото: ФК Олімпік
    Темур Парцванія. Фото: ФК Олімпік

    Кольори донецького клубу буде захищати український захисник Парцванія

    Екс-захисник «Десни» Темур Парцванія продовжить кар'єру в ФК «Олімпік».

    З 26-річним футболістом підписаний контракт терміном на два роки, повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Українець раніше вже виступав у складі донецького клубу, за який провів 34 матчі.

    У поточному сезоні Парцванія провів 13 матчів у складі «Десни», в яких забив один гол.

    Раніше стало відомо, що склад футбольного клубу «Олімпік» поповнили брати-близнюки Геннадій і Євген Пасічи, а також 23-річний універсал Сергій Кулинич.

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