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    «Олімпік» поверне свого захисника з Росії

    Немчанінов знову буде виступати в Україні
    Колишній гравець «Олімпіка» Дмитро Немчанінов залишить російський клуб «Крилья Совєтов» та повернеться в донецьку команду. Про це повідомив тренер «Олімпіка» Роман Санжар. «До нас повинен повернутися Дмитро Немчанінов, ми візьмемо його в оренду у російського клубу «Крилья Совєтов» Крім
    • Сьогодні, 18:49
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    Дмитро Немчанінов. Фото: ФК Олімпік
    Дмитро Немчанінов. Фото: ФК Олімпік

    Немчанінов знову буде виступати в Україні

    Колишній гравець «Олімпіка» Дмитро Немчанінов залишить російський клуб «Крилья Совєтов» та повернеться в донецьку команду.

    Про це повідомив тренер «Олімпіка» Роман Санжар.

    «До нас повинен повернутися Дмитро Немчанінов, ми візьмемо його в оренду у російського клубу «Крилья Совєтов» Крім цього ми також ведемо переговори з рядом виконавців, але по ним ще ніякої конкретики немає», - повідомив він.

    «У Дмитра в Росії не все виходить. Можна сказати, він не підходить під бачення гри тренерського штабу команди, тому йому оголосили про те, що він може шукати собі варіанти оренди», - зазначив Санжар.

    Нагадаємо, в «Крилья Совєтов» Немчанінов перейшов в серпні і підписав контракт на два роки.

    За першу половину сезону Дмитро зіграв лише чотири матчі.

    Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».

    Джерело: sportarena.com

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