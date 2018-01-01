«Олімпік» поверне свого захисника з Росії

Немчанінов знову буде виступати в Україні

Колишній гравець «Олімпіка» Дмитро Немчанінов залишить російський клуб «Крилья Совєтов» та повернеться в донецьку команду. Про це повідомив тренер «Олімпіка» Роман Санжар. «До нас повинен повернутися Дмитро Немчанінов, ми візьмемо його в оренду у російського клубу «Крилья Совєтов» Крім



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Дмитро Немчанінов. Фото: ФК Олімпік

Немчанінов знову буде виступати в Україні

Колишній гравець «Олімпіка» Дмитро Немчанінов залишить російський клуб «Крилья Совєтов» та повернеться в донецьку команду.

Про це повідомив тренер «Олімпіка» Роман Санжар.

«До нас повинен повернутися Дмитро Немчанінов, ми візьмемо його в оренду у російського клубу «Крилья Совєтов» Крім цього ми також ведемо переговори з рядом виконавців, але по ним ще ніякої конкретики немає», - повідомив він.

«У Дмитра в Росії не все виходить. Можна сказати, він не підходить під бачення гри тренерського штабу команди, тому йому оголосили про те, що він може шукати собі варіанти оренди», - зазначив Санжар.

Нагадаємо, в «Крилья Совєтов» Немчанінов перейшов в серпні і підписав контракт на два роки.

За першу половину сезону Дмитро зіграв лише чотири матчі.

Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».

Джерело: sportarena.com