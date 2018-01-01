«Олімпік» розгромно програв македонцям на зборах у Туреччині
- Сьогодні, 18:20
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Розсилка
«Шкендія» виграла у донецького клубу з рахунком 4:1
Заключний, четвертий матч першого збору у Туреччині, «Олімпік» проводив у Белеку, проти лідера македонського чемпіонату «Шкендії».
Суперник не іменитий на перший погляд, але рівень македонської команди досить високий, інформує офіційний сайт донецького клубу.
Через невеликі пошкодження тренерський штаб надав паузу чотирьом футболістам - Артему Кичаку, Володимиру Дороніну, Івану Сондею та Сергію Вакуленку.
Товариський матч з футболу
«Шкендія» (Тетово, Македонія) – «Олімпік» (Донецьк) – 4:1 (1:0)
Гол в «Олімпіка»: Счастлівцев (53)
«Олімпік»: Махарадзе (Котляров, 46), Парцванія (Богунов, 46, Надірадзе, 70), Кулинич, Еммерсон (Счастлівцев, 46), Очігава (Ерікс, 42, Козлов, 70), Цимбалюк (Коберідзе, 46), Е . Пасіч, Бруно (Хомутов, 46), Кісіль (Джонатан, 70), Г. Пасіч (Біленький, 46), Абдул.
Нагадаємо, «Олімпік» буде судитися, якщо «Слован» не зробить адекватну пропозицію щодо трансферу Мохи.