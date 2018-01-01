«Олімпік» розгромно програв македонцям на зборах у Туреччині

«Шкендія» виграла у донецького клубу з рахунком 4:1

Заключний, четвертий матч першого збору у Туреччині, «Олімпік» проводив у Белеку, проти лідера македонського чемпіонату «Шкендії». Суперник не іменитий на перший погляд, але рівень македонської команди досить високий, інформує офіційний сайт донецького клубу. Через невеликі пошкодження тренерський штаб надав паузу чотирьом