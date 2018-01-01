«Олімпік» у своєму черговому контрольному матчі поступився словацькому клубу

Донеччани програли «Словану» з мінімальним рахунком

Третій контрольний матч на зборах в Туреччині «Олімпік» проводив зі «Слованом» з Братислави на тлі навантажень. Команда виконала хорошу бігову роботу напередодні, але, тим не менш, досить непогано виглядала в матчі з іменитим суперником, стверджує офіційний сайт клубу. «Олімпік» пропустив гол на останній



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Фото ФК «Олімпік»

Донеччани програли «Словану» з мінімальним рахунком

Третій контрольний матч на зборах в Туреччині «Олімпік» проводив зі «Слованом» з Братислави на тлі навантажень.

Команда виконала хорошу бігову роботу напередодні, але, тим не менш, досить непогано виглядала в матчі з іменитим суперником, стверджує офіційний сайт клубу.

«Олімпік» пропустив гол на останній хвилині першого тайму.

Й у підсумку вирвати нічию «олімпійці» так і не змогли.

Свій третій матч на зимових зборах команда Романа Санжара програла. Попереду у команди заключний матч першого збору проти «Шкендії», який відбудеться 26 січня.

Товариський матч з футболу

«Олімпік» (Донецьк) – «Слован» (Братислава, Словаччина) – 0:1 (0:1)

«Олімпік»: Махарадзе (Кичак, 46), Парцванія, Еммерсон (Кулинич, 46), Счастливцев (Кравченко, 46), Ерікс (Очігава, 45), Коберідзе (Цимбалюк, 46), Абдул, Бруно (Г. Пасіч, 46 ), Кісіль, Джонатан (Богунов, 46, Сондей, 65), Біленький (Хомутов, 46)

Вилучення: Абдул (69)

Нагадаємо, «Олімпік» близький до підписання контрактів із двома бразильськими легіонерами.